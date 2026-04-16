206 жителей Шымкента переселились в трудодефицитные регионы

Наибольшую активность проявили жители Каратауского района Шымкента, откуда переселились 27 семей (113 человек). В программе также приняли участие 12 семей из Абайского района (46 человек). Из Аль-Фарабийского и Енбекшинского районов переехали по три семьи (всего 32 человека), из района Туран — три семьи (15 человек).

По данным городского управления занятости и социальной защиты, большинство переселенцев из Шымкента выбрали Северо-Казахстанскую область. В этот регион переехали 92 человека из 20 семей.

— В Костанайской области обосновались 10 семей, это 40 человек. В Павлодарскую область переехали семь семей — 31 человек. В Восточно-Казахстанскую область переселились восемь семей, это 30 человек. Карагандинскую область выбрали две семьи численностью восемь человек, в область Абай переехала одна семья из пяти человек, — сообщили в ведомстве.

В общей структуре переселенцев преобладают дети, их 112. Число трудоспособных граждан составляет 67 человек. Еще 27 человек заняты домашним хозяйством. Интерес к программе сохраняется.

— Среди жителей города на постоянной основе проводится разъяснительная работа о программе добровольного переселения. Она направлена на повышение мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Специалисты центров занятости проводят информационные встречи как в черте города, так и в отдаленных жилых массивах, — сообщила руководитель городского управления занятости и социальной защиты Жанат Утебаева.

Переселенцам оказывается государственная поддержка. Каждому члену семьи выплачиваются подъемные в размере 70 МРП, в 2026 году это 302 750 тенге. В течение года компенсируются расходы на аренду жилья и коммунальные услуги. Сумма выплат зависит от состава семьи и типа населенного пункта и составляет от 86 500 до 129 750 тенге в городской местности и от 64 875 до 90 825 тенге в сельской. Также кандасам и переселенцам предоставляются сертификаты экономической мобильности на приобретение жилья — до 50 процентов его стоимости.

Отметим, в 2025 году из Шымкента в трудодефицитные регионы Казахстана переехали 668 человек. Большинство семей выбрали Павлодарскую область.