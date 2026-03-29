РУ
Тренды:
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 29 Март 2026 | GMT +5

    Переехавшие на север Казахстана жители получают финансовую и социальную поддержку

    Казахстанцы, сменившие регион проживания, получают весомую финансовую и социальную поддержку: более 300 тысяч тенге на человека при переезде, ежемесячные выплаты на аренду жилья, помощь с трудоустройством и сертификаты на покупку жилья до 7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие меры господдержки предусмотрены для переселенцев в 2026 году
    Коллаж: Kazinform

    Программа переселения перераспределяет трудовые ресурсы между регионами страны и сглаживает дисбаланс на рынке труда. Южные области сохраняют избыток рабочей силы, тогда как северные и ряд других регионов остро нуждаются в кадрах. Государство стимулирует переезд, снижает расходы семей и одновременно помогает людям быстрее найти стабильную работу.

    По данным управления занятости и социальной защиты города Шымкента, участники программы получают комплексную и продуманную поддержку, которая облегчает переезд, ускоряет адаптацию и помогает закрепиться на новом месте.

    — Программа объединяет несколько направлений помощи. Прежде всего это единовременная выплата на переезд, которая покрывает основные расходы и снижает финансовую нагрузку, — сообщили в ведомстве.

    Размер выплаты составляет 70 месячных расчетных показателей на каждого члена семьи — 302 750 тенге на человека (2026 году).

    Жилье и коммунальные расходы

    Дополнительно участникам компенсируют расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Поддержка выплачивается ежемесячно в течение года на основании подтверждающих документов.

    — Размер выплат варьируется в зависимости от состава семьи и места проживания. В городах суммы выше, в сельской местности — немного ниже, — пояснили специалисты.

    Для переселившихся в город предусмотрены следующие выплаты:

    * 20 МРП на одного человека (86 500 тенге);
    * 25 МРП для семьи из 2–4 человек (108 125 тенге);
    * 30 МРП для семьи из 5 и более человек (129 750 тенге).

    Для сельской местности:

    * 15 МРП на одного человека (64 875 тенге);
    * 18 МРП для семьи из 2–4 человек (77 850 тенге);
    * 21 МРП для семьи из 5 и более человек (90 825 тенге).

    Работа, обучение и бизнес

    Программа не ограничивается финансовой помощью и делает акцент на устойчивой занятости. Участникам подбирают вакансии, направляют на профессиональное обучение и при необходимости помогают открыть собственное дело через микрокредитование.

    — Важно не просто организовать переезд, а обеспечить человеку уверенность в завтрашнем дне. Мы сопровождаем участников, помогаем найти работу и создать стабильный источник дохода, — подчеркнули специалисты.

    Кроме того, переселенцы и кандасы могут получить сертификат экономической мобильности для покупки жилья в регионе прибытия.

    — Сертификат покрывает до 50 процентов стоимости жилья, но не превышает 1625 МРП. В денежном выражении 7 028 125 тенге, — уточнили в ведомстве.

    По данным статистики, на 1 марта 2026 года в Шымкенте зарегистрированы 17 293 безработных, что составляет 3,6% рабочей силы. Месяцем ранее этот показатель был ниже — 13 888 человек, или 2,9%.

    Ставку в Шымкенте делают на переобучение и ускоренное трудоустройство. Безработные могут пройти краткосрочные курсы с выплатой стипендии или заработной платы. Обучение ведется по востребованным специальностям, среди которых швея и закройщик, бухгалтер-кассир, повар и кондитер, парикмахер-стилист, оператор ЭВМ, офис-менеджер, дизайнер одежды и другие.

    Отметим, в 2025 году почти 700 жителей Шымкента воспользовались программой и переехали в регионы с дефицитом рабочей силы. Большинство выбрало Павлодарскую область.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Миграция Общество Переселение
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают