Переехавшие на север Казахстана жители получают финансовую и социальную поддержку

Программа переселения перераспределяет трудовые ресурсы между регионами страны и сглаживает дисбаланс на рынке труда. Южные области сохраняют избыток рабочей силы, тогда как северные и ряд других регионов остро нуждаются в кадрах. Государство стимулирует переезд, снижает расходы семей и одновременно помогает людям быстрее найти стабильную работу.

По данным управления занятости и социальной защиты города Шымкента, участники программы получают комплексную и продуманную поддержку, которая облегчает переезд, ускоряет адаптацию и помогает закрепиться на новом месте.

— Программа объединяет несколько направлений помощи. Прежде всего это единовременная выплата на переезд, которая покрывает основные расходы и снижает финансовую нагрузку, — сообщили в ведомстве.

Размер выплаты составляет 70 месячных расчетных показателей на каждого члена семьи — 302 750 тенге на человека (2026 году).

Жилье и коммунальные расходы

Дополнительно участникам компенсируют расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Поддержка выплачивается ежемесячно в течение года на основании подтверждающих документов.

— Размер выплат варьируется в зависимости от состава семьи и места проживания. В городах суммы выше, в сельской местности — немного ниже, — пояснили специалисты.

Для переселившихся в город предусмотрены следующие выплаты:

* 20 МРП на одного человека (86 500 тенге);

* 25 МРП для семьи из 2–4 человек (108 125 тенге);

* 30 МРП для семьи из 5 и более человек (129 750 тенге).

Для сельской местности:

* 15 МРП на одного человека (64 875 тенге);

* 18 МРП для семьи из 2–4 человек (77 850 тенге);

* 21 МРП для семьи из 5 и более человек (90 825 тенге).

Работа, обучение и бизнес

Программа не ограничивается финансовой помощью и делает акцент на устойчивой занятости. Участникам подбирают вакансии, направляют на профессиональное обучение и при необходимости помогают открыть собственное дело через микрокредитование.

— Важно не просто организовать переезд, а обеспечить человеку уверенность в завтрашнем дне. Мы сопровождаем участников, помогаем найти работу и создать стабильный источник дохода, — подчеркнули специалисты.

Кроме того, переселенцы и кандасы могут получить сертификат экономической мобильности для покупки жилья в регионе прибытия.

— Сертификат покрывает до 50 процентов стоимости жилья, но не превышает 1625 МРП. В денежном выражении 7 028 125 тенге, — уточнили в ведомстве.

По данным статистики, на 1 марта 2026 года в Шымкенте зарегистрированы 17 293 безработных, что составляет 3,6% рабочей силы. Месяцем ранее этот показатель был ниже — 13 888 человек, или 2,9%.

Ставку в Шымкенте делают на переобучение и ускоренное трудоустройство. Безработные могут пройти краткосрочные курсы с выплатой стипендии или заработной платы. Обучение ведется по востребованным специальностям, среди которых швея и закройщик, бухгалтер-кассир, повар и кондитер, парикмахер-стилист, оператор ЭВМ, офис-менеджер, дизайнер одежды и другие.

Отметим, в 2025 году почти 700 жителей Шымкента воспользовались программой и переехали в регионы с дефицитом рабочей силы. Большинство выбрало Павлодарскую область.