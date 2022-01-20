260 спортивных площадок откроют в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с активом города рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году за счет бюджетных средств в Алматы построено три физкультурно-оздоровительных комплекса (в мкр. Айнабулак-2, Кулагер и Кемел Жетысуского района). В первом полугодии будут введены еще три (в мкр. Зерделi - Алатауского, в мкр. Алатау – Медеуского, в мкр. Жас-Канат - Турксибского районов).

Проектируются семь ФОКов за счет местного бюджета в Наурызбайском, Ауэзовском, Алмалинском и Турксибском районах, строительства которых будут начаты в конце года.

Завершается строительство теннисного центра на 14 кортов в Алатауском районе (4 крытых и 10 открытых). В текущем году начнется разработка проектов легкоатлетического манежа в Алатауском и Центра скалолазания в Бостандыкском районах с началом строительных работ в конце года.

«В развитие спортивной инфраструктуры активно привлекаем частных инвесторов. В 2021 году за счет инвесторов построены многофункциональный спортивный зал с трибунами на 380 мест, бассейн в комплексе лыжных трамплинов «Сункар»; спорткомплекс с залами гимнастики, единоборств и бассейном в микрорайоне Жулдыз-1; теннисный центр на территории КазНУ с 6 кортами», - отметил Б. Сагинтаев.

Ведется строительство спорткомплекса с универсальным залом и бассейном в Бостандыкском районе, Центра настольного тенниса в Алатауском районе, городского велотрека в Центральном парке отдыха.

На стадии проектирования скейтпарк, ВМХ-парк в Медеуском и Бостандыкском районах, клуб борьбы в Ауэзовском районе.

Аким сообщил, что для обеспечения 45 тысяч детей бесплатными спортивными секциями по 71 виду спорта в рамках подушевого финансирования выделено 1,7 млрд тенге. При повышении спроса будет увеличено финансирование.

В городе функционируют 2400 открытых спортивных площадок. В этом году во всех районах города будет открыта еще 261. К 42 модернизированным школьным спортивным площадкам за счет бюджета и ГЧП будет построено еще 30 и доведено общее количество до 72.

В целом за счет названных мер и внедрения подушевого финансирования 77% детей смогут бесплатно посещать кружки и секции по линии спорта, культуры и образования.