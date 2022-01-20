+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

260 спортивных площадок откроют в этом году в Алматы

20 Января 2022 16:11
Поделиться:
260 спортивных площадок откроют в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с активом города рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В верхней части Алматы ограничат этажность зданий
Какие социальные объекты построят в СКО Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж

В 2021 году за счет бюджетных средств в Алматы построено три физкультурно-оздоровительных комплекса (в мкр. Айнабулак-2, Кулагер и Кемел Жетысуского района). В первом полугодии будут введены еще три (в мкр. Зерделi - Алатауского, в мкр. Алатау – Медеуского, в мкр. Жас-Канат - Турксибского районов).

Проектируются семь ФОКов за счет местного бюджета в Наурызбайском, Ауэзовском, Алмалинском и Турксибском районах, строительства которых будут начаты в конце года.

Завершается строительство теннисного центра на 14 кортов в Алатауском районе (4 крытых и 10 открытых). В текущем году начнется разработка проектов легкоатлетического манежа в Алатауском и Центра скалолазания в Бостандыкском районах с началом строительных работ в конце года.

«В развитие спортивной инфраструктуры активно привлекаем частных инвесторов. В 2021 году за счет инвесторов построены многофункциональный спортивный зал с трибунами на 380 мест, бассейн в комплексе лыжных трамплинов «Сункар»; спорткомплекс с залами гимнастики, единоборств и бассейном в микрорайоне Жулдыз-1; теннисный центр на территории КазНУ с 6 кортами», - отметил Б. Сагинтаев.

Ведется строительство спорткомплекса с универсальным залом и бассейном в Бостандыкском районе, Центра настольного тенниса в Алатауском районе, городского велотрека в Центральном парке отдыха.

На стадии проектирования скейтпарк, ВМХ-парк в Медеуском и Бостандыкском районах, клуб борьбы в Ауэзовском районе.

Аким сообщил, что для обеспечения 45 тысяч детей бесплатными спортивными секциями по 71 виду спорта в рамках подушевого финансирования выделено 1,7 млрд тенге. При повышении спроса будет увеличено финансирование.

В городе функционируют 2400 открытых спортивных площадок. В этом году во всех районах города будет открыта еще 261. К 42 модернизированным школьным спортивным площадкам за счет бюджета и ГЧП будет построено еще 30 и доведено общее количество до 72.

В целом за счет названных мер и внедрения подушевого финансирования 77% детей смогут бесплатно посещать кружки и секции по линии спорта, культуры и образования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В верхней части Алматы ограничат этажность зданий
Какие социальные объекты построят в СКО
Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске
Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж
Популярное
1 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Читайте также
Инвестиции в основной капитал в Алматы выросли до рекордных 1,2 трлн тенге - аким
Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив