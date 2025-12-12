РУ
    11:38, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    25,3 млн операций: использование казахстанских карт вне страны побило рекорд

    Объем безналичных платежей в Казахстане обновил два рекорда: по количеству операций внутри страны и по объему транзакций за рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Первое кредитное бюро РК.

    Фото: freepik.com

    По данным Нацбанка Казахстана, в октябре 2025-го в РК было совершено более 1,2 млрд соответствующих операций по картам как наших, так и зарубежных эмитентов. Это максимум в истории наблюдений, но о резком росте речи не идет: м/м показатель прибавил 4%, г/г 8%.

    По суммам, как отмечают в Первом кредитном бюро, максимумов уже нет: речь о 16,8 трлн тенге за месяц. Это номинально +7% м/м и +9% г/г, что во втором случае даже меньше инфляции: реально получается -3%.

    Зато еще один рекорд обнаруживается в использовании казахстанских карточек за рубежом (статистика доступна с октября 2019-го, тогда показатели были в разы ниже). Сейчас за пределами страны совершено 25,3 млн безналичных операций, и тут скачок ощутимый: +13% м/м, +15% г/г. Сумма этих заграничных трансакций составила 425,4 млрд тг, что как при расчете в тенге, так и в долларах на 11% больше, чем в прошлом месяце. Годовой рост составляет 19% в тенге номинально и 7% с учетом ослабления курса нацвалюты к доллару.

    Ранее сообщалось, что в январе–сентябре этого года по картам казахстанских эмитентов за пределами страны провели почти 200 млн операций. 

    Нацбанк Казахстана Финансы Торговля Банки Экономика Статистика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
