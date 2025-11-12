251 новый случай ВИЧ зарегистрирован в ВКО с начала года

По данным областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, сегодня в регионе 3366 человек живут с ВИЧ, среди них 25 детей. Больше всего зараженных в Усть-Каменогорске — 105 человек, а также в районах Алтай, Глубокое, Шемонаиха и в городе Риддер.

Медики отмечают, что новых случаев становится меньше — за 10 месяцев этого года выявлен 251 новый случай ВИЧ, что на 31 меньше, чем год назад. Но, несмотря на снижение, специалисты говорят о другой проблеме — низкой активности населения в профилактике и тестировании.

— Многие по-прежнему избегают проверок, считая, что их это не касается. А ведь чем раньше человек узнает о своем статусе, тем успешнее лечение, — подчеркнула главный врач ВКО Центра СПИД Салтанат Фатихова.

С 10 ноября по 10 декабря в области проходят встречи с молодежью, лекции и акции в учебных заведениях, где рассказывают о способах защиты и разрушении мифов о ВИЧ.

Кроме того, 19 ноября в 13:00 в ТД «Император» в Усть-Каменогорске состоится массовая акция — каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ, результат будет готов через 15 минут.

— Мы хотим, чтобы проверка на ВИЧ стала естественной частью заботы о себе, — добавила Салтанат Фатихова.

Ранее сообщалось, что акмолинка с положительным ВИЧ-статусом родила 5 здоровых детей.