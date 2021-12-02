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250 миллионов тенге госсубсидий похитили в Туркестанской области

2 Декабря 2021 11:40
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250 миллионов тенге госсубсидий похитили в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях противодействия хищениям социальных выплат, государственных субсидий в сфере сельского хозяйства и иных бюджетных средств Агентством по финансовому мониторингу проводятся оперативно-розыскные мероприятия «Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Сотрудниками территориального департамента Агентства по Туркестанской области в рамках ОПМ «Казына» пресечен факт хищения средств, выделенных по государственной программе «Сыбага».

«Е. Кузенбаев и Р. Пайсханов от имени ТОО «Балабоген-7» получили кредитные средства от АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение племенного скота на сумму 380 миллионов тенге. Корпорации были предоставлены ложные документы о переводе этих средств на счет ООО «Меркит» на закуп КРС в Российской Федерации.

В дальнейшем, для покрытия части кредитного договора были получены государственные субсидии от управления сельского хозяйства акимата Туркестанской области на сумму свыше 131 миллиона тенге. При этом, 585 голов КРС фактически не были приобретены, в Базу данных учета животных внесены фиктивные сведения.

В результате 250 миллионов тенге были похищены и использованы не по целевому назначению», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Р. Пайсханов приговорен к 6 годам лишения свободы, Е. Кузенбаев – к 5 годам.

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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Сельское хозяйство   #Финансы  
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