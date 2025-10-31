250 га под огород: в Акмолинской области выявлены нарушения земельного законодательства

По словам заместителя прокурора Акмолинской области Марата Бактыбекулы, согласно земельному законодательству, предоставление земельных участков осуществляется на торгах за некоторым исключением. К примеру, вне торгов предоставляются участки под индивидуальное жилищное строительство, огородничество, реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства и др.

— Однако МИО данные требования игнорируются, земельные участки под различными предлогами предоставляются вне торгов, что в дальнейшем влечет возврат данных земель государству, — отметил спикер.

Так, в Аккольском районе под видом инвестиционных проектов, вне торгов, представлен один земельный участок площадью более 2 тыс га кадастровой стоимостью 16,2 млн тенге для сельхозпроизводства на 49 лет. По акту надзора участок возвращен государству.

В Зерендинском районе выявлено незаконное предоставление вне торгов, якобы для ведения огородничества, 30 земельных участков площадью от 10 до 250 га. Между тем, согласно Земельному Кодексу, для ведения огородничества участки предоставляются площадью не более 1 га, а это значит, что предоставление участков большой площади под видом огородничества позволило обойти конкурсные процедуры. В настоящее время один участок площадью 10 га уже возвращен государству, по остальным проводится претензионно-исковая работа.

— В городе Кокшетау возвращено два земельных участка, ранее представленных предпринимателю взамен изъятых у него для госнужд других участков. При этом изъяты были по надуманным основаниям «ненужные» земли, а взамен представлены коммерчески привлекательные участки. В Сандыктауском, Жаркаинском, Целиноградском районах возвращено 8 земельных участков площадью 2868 га, ранее представленных вне торгов и с процедурными нарушениями при предоставлении, — добавил Марат Бактыбекулы.

