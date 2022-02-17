250 дворов и общественных пространств планируется благоустроить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в столице в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» планируется благоустроить 250 общественных пространств, дворов и скверов. Об этом сообщил руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В 2022 году продолжится работа по благоустройству заброшенных пустырей, дворов. На улице Мамбетова около набережной появится скейтпарк, а около ЖК «Жеті жол» - сквер. Также новые скверы обустроят в жилых массивах «Агрогородок», «Коктал-1», «Железнодорожный», «Интернациональный», «Уркер».

Планируется организовать прогулочные зоны для удобства пешеходов с озеленением в разных уголках города. При этом будут создаваться приподнятые пешеходные переходы для комфортного передвижения горожан по аналогу проспекта Республики или бульвара «Театральный».

Вместе с тем будут проводиться работы по озеленению площади «Қазақ елі», благоустройству центрального парка и набережной от улицы Амман, реконструкции сквера Улытау.

«В основе проводимой работы лежат концепции «Город для людей», «Комфортный город» с учетом дизайн-кода и безбарьерной среды. Для этого создается больше общественных пространств, увеличивается протяженность велодорожек. Поэтапно этот процесс идет. В прошлом году благоустроили 190 общественных пространств и дворов. В этом году планируется охватить значительно больше, сохраняя принцип полицентричности. При этом, важно, что сами жители принимают в обсуждениях по благоустройству активное участие», - отметил глава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Нурлан Уранхаев.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил популяризировать массовый спорт. В этой связи помимо строительства физкультурно-оздоровительных центров или реконструкции, например, спорткомплекса «Казахстан», продолжится работа по созданию спортивных площадок в каждом районе.

Всего в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» по поручению акима столицы было благоустроено более 500 дворов и общественных пространств.

Планируется привлечение горожан к проектам благоустройства по опыту прошлых лет. Как отметил руководитель городского Центра урбанистики Елнар Базыкен, на еженедельной основе совместно с районными акиматами проводятся общественные слушания, ведется сбор пожеланий и рекомендаций по созданию комфортных городских условий от активистов и сообществ столицы.

Уже проведена серия встреч с жителями по обсуждению дворового пространства в микрорайоне «Орбита», по улице Кендала 2 и 3, Кажымукан 4 и 8/1, Тауельсиздик 6/1 и 6/2, проспекту Богенбай батыра 35, благоустройства улицы Бараева, аллеи по улице Абылай хана, аллеи «Улытау» и набережной «Акбулак». Также организованы встречи с активистами и профессиональными спортсменами по созданию пространств для экстремальных видов спорта: скейтинг, bmx райдеры, роллеры, паркур и другие.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов сообщал о благоустройстве дворов и создании мест для проведения досуга на открытом воздухе.