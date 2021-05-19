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вчера 23:00
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25 инфраструктурных объектов возведут в Туркестанской области
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Келесском районе Туркестанской области в текущем году на 25 инфраструктурных объектах ведутся строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу области.
Планируется построить 11 объектов в сфере газоснабжения, 11 объектов для обеспечения населения питьевой водой и три объекта в сфере электроснабжения.
Аким района Акментай Есбаев встретился с представителями подрядных организаций. Во время встречи было поручено качественно и в срок завершить строительство этих объектов.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день наряду с населенными пунктами Акжол и Кауыншы сельского округа Алпамыс батыр, в сельском округе Бозай начато строительство системы питьевого водоснабжения. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Кроме того, в текущем году девять населенных пунктов сельского округа Кошкарата будут обеспечены природным газом. А на четырех улицах в центре сельского округа Ошакты проложат линии электропередач.
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