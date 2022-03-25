240 семей Арыси получили ключи от новых квартир

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Арыси к празднику Наурыз в рамках программы «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию 240 квартир. Эти дома строились для малообеспеченных или многодетных семей, сирот и гражданам из категории социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди на жилье без права выкупа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Вручая ключи от квартир, новоселов поздравили депутаты Сената Парламента Али Бектаев и Алимжан Куртаев и глава города Гульжан Курманбекова.

«Обеспечение населения жильем - вопрос сегодняшней повестки дня, на который я всегда обращаю внимание. В Наурыз желаем хозяевам счастливого и уютного новоселья, чтобы ваши дома наполнялись лучистыми улыбками детей. Пусть Наурыз принесет в каждый дом достаток», - сказала Гульжан Мамыткызы.

Общая площадь четырех пятиэтажных домов, построенных в жилом массиве «Коктем-2» - 12 308 квадратных метров. В каждом доме по 60 квартир: 1-комнатная - 15 квартир, 2-комнатная – 15 квартир, 3-комнатная - 30 квартир.

В Арыси системно решается вопрос обеспечения жильем многодетных и малообеспеченных семей. Так, в прошлом году в жилом массиве «Коктем-2» было введено в эксплуатацию три 36-квартирных трехэтажных жилых дома, построенных в рамках программы «Нұрлы жер».

В этом году благотворительным фондом «Қолғабыс» было построено и безвозмездно предоставлено жилье для 2-х нуждающихся семей.

Работа по строительству нового жилья для жителей Арыси продолжается. На очереди - строительство еще восьми домов.

На данный момент в очереди на получение квартир из жилищного фонда по городу Арысь стоят более 2 200 человек.