24 тонны казахстанской муки экспортировали из Костаная в Нью-Йорк

По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, поставку организовала компания KTZ Express. Отправка отечественной муки состоялась 10 марта 2026 года и включила 24 тонны продукции, произведенной компанией Salamat Company LLP — одним из крупнейших мукомольных предприятий Казахстана и ведущим игроком в Центральной Азии.

Растущий спрос на казахстанскую муку подтверждает устойчивый интерес международных рынков к продукции страны, отметили в МСХ РК.

— Перевозка была реализована в мультимодальном контейнерном формате с последовательным использованием железнодорожного и морского транспорта. KTZ Express обеспечила первую милю — контейнеризацию и доставку груза из Костаная в порт Актау, после чего груз был переправлен через Каспийское море в порт Алат в Азербайджане, далее проследовал через Черное море из порта Поти в Грузии с последующим выходом через Стамбул в Средиземное море, — рассказали в Минсельхозе РК.

На завершающем этапе маршрут проходил через Атлантический океан с доставкой в порт города Нью-Йорка.

— Морская перевозка осуществлялась в партнерстве с одной из крупнейших судоходных компаний мира — CMA CGM. Общий транзитный срок этой поставки составляет порядка 58 дней. Компания KTZ Express обеспечила полный контроль перевозки — от отправки до конечного пункта, подтверждая надежность и прозрачность логистической цепочки, а также эффективность маршрута для выхода на новые рынки, — заключили в МСХ РК.

Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских национальных продуктов может достигнуть 50–80 млн долларов к 2028 году.