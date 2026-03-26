    16:26, 26 Март 2026 | GMT +5

    24 тонны казахстанской муки экспортировали из Костаная в Нью-Йорк

    Поставка казахстанской муки по маршруту Костанай – Нью-Йорк стала возможна благодаря инфраструктуре Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК. 

    Пшеница, мука
    Фото: МСХ РК

    По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, поставку организовала компания KTZ Express. Отправка отечественной муки состоялась 10 марта 2026 года и включила 24 тонны продукции, произведенной компанией Salamat Company LLP — одним из крупнейших мукомольных предприятий Казахстана и ведущим игроком в Центральной Азии.

    Растущий спрос на казахстанскую муку подтверждает устойчивый интерес международных рынков к продукции страны, отметили в МСХ РК.

    — Перевозка была реализована в мультимодальном контейнерном формате с последовательным использованием железнодорожного и морского транспорта. KTZ Express обеспечила первую милю — контейнеризацию и доставку груза из Костаная в порт Актау, после чего груз был переправлен через Каспийское море в порт Алат в Азербайджане, далее проследовал через Черное море из порта Поти в Грузии с последующим выходом через Стамбул в Средиземное море, — рассказали в Минсельхозе РК. 

    На завершающем этапе маршрут проходил через Атлантический океан с доставкой в порт города Нью-Йорка.

    — Морская перевозка осуществлялась в партнерстве с одной из крупнейших судоходных компаний мира — CMA CGM. Общий транзитный срок этой поставки составляет порядка 58 дней. Компания KTZ Express обеспечила полный контроль перевозки — от отправки до конечного пункта, подтверждая надежность и прозрачность логистической цепочки, а также эффективность маршрута для выхода на новые рынки, — заключили в МСХ РК.

    Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских национальных продуктов может достигнуть 50–80 млн долларов к 2028 году.

    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
