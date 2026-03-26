24 тонны казахстанской муки экспортировали из Костаная в Нью-Йорк
Поставка казахстанской муки по маршруту Костанай – Нью-Йорк стала возможна благодаря инфраструктуре Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.
По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, поставку организовала компания KTZ Express. Отправка отечественной муки состоялась 10 марта 2026 года и включила 24 тонны продукции, произведенной компанией Salamat Company LLP — одним из крупнейших мукомольных предприятий Казахстана и ведущим игроком в Центральной Азии.
Растущий спрос на казахстанскую муку подтверждает устойчивый интерес международных рынков к продукции страны, отметили в МСХ РК.
— Перевозка была реализована в мультимодальном контейнерном формате с последовательным использованием железнодорожного и морского транспорта. KTZ Express обеспечила первую милю — контейнеризацию и доставку груза из Костаная в порт Актау, после чего груз был переправлен через Каспийское море в порт Алат в Азербайджане, далее проследовал через Черное море из порта Поти в Грузии с последующим выходом через Стамбул в Средиземное море, — рассказали в Минсельхозе РК.
На завершающем этапе маршрут проходил через Атлантический океан с доставкой в порт города Нью-Йорка.
— Морская перевозка осуществлялась в партнерстве с одной из крупнейших судоходных компаний мира — CMA CGM. Общий транзитный срок этой поставки составляет порядка 58 дней. Компания KTZ Express обеспечила полный контроль перевозки — от отправки до конечного пункта, подтверждая надежность и прозрачность логистической цепочки, а также эффективность маршрута для выхода на новые рынки, — заключили в МСХ РК.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских национальных продуктов может достигнуть 50–80 млн долларов к 2028 году.