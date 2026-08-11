24 нетрезвых водителя задержали за выходные в Астане

Сотрудники полиции Астаны за прошедшие выходные выявили 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Один из таких случаев сотрудники полка патрульной полиции выявили около часа ночи. На одной из улиц столицы они остановили автомобиль Haval под управлением 38-летнего мужчины. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

— В отношении водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК. Решением суда мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток, — говорится в сообщении городского департамента полиции.

В полиции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан и влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Ранее сообщалось, что почти 700 водителей наказали за пьяную езду в Павлодарской области.

Также полицейские в Таразе устроили погоню за пьяным мопедистом без прав.