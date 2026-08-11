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    24 нетрезвых водителя задержали за выходные в Астане

    Сотрудники полиции Астаны за прошедшие выходные выявили 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    полицейские
    Фото: Рolisia.kz

    Один из таких случаев сотрудники полка патрульной полиции выявили около часа ночи. На одной из улиц столицы они остановили автомобиль Haval под управлением 38-летнего мужчины. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

    — В отношении водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК. Решением суда мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток, — говорится в сообщении городского департамента полиции.

    В полиции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан и влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

    Ранее сообщалось, что почти 700 водителей наказали за пьяную езду в Павлодарской области.

    Также полицейские в Таразе устроили погоню за пьяным мопедистом без прав.

    Дороги Полиция Нарушения Алкоголь Астана Водители Авто Задержания
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор