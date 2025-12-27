РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:41, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Скандал с договорными футбольными матчами: 24 человека арестовали в Турции

    В Турции набирает обороты скандал с нелегальными ставками и договорными матчами в футболе. Турецкие СМИ сообщают, что суды выдали ордера на арест 29 человек, среди которых — бывший вице-президент футбольного клуба «Галатасарай» Эрден Тимур, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Около 300 футболистов отстранены по делу о ставках в Турции
    Фото: haberhergun.com

    Одновременно силовики провели операции в 11 провинциях: 24 подозреваемых уже задержаны, остальных продолжают разыскивать.

    По данным Генпрокуратуры Турции, в ходе проверки банковских счетов Тимура были выявлены подозрительные финансовые операции. Следствие вменяет фигурантам отмывание денег, манипуляции результатами матчей и организацию незаконных ставок. Часть футболистов, проходящих по делу, подозревают в том, что они делали ставки на исходы игр. Один из обвиняемых уже находится в тюрьме по другому делу.

    Ранее Турецкая футбольная федерация сообщила, что 152 арбитра могли участвовать в ставках. На время расследования отстранены 149 судей и более тысячи игроков. Только в Суперлиге под ограничения попали 27 футболистов, включая представителей ведущих клубов — «Галатасарая», «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора».

    По последним данным, число вовлеченных судей может превышать 570 человек.

    Ранее сообщалось, что около 300 футболистов отстранены по делу о ставках в Турции.

    Спорт Футбол Турция Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
