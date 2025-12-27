Скандал с договорными футбольными матчами: 24 человека арестовали в Турции

Одновременно силовики провели операции в 11 провинциях: 24 подозреваемых уже задержаны, остальных продолжают разыскивать.

По данным Генпрокуратуры Турции, в ходе проверки банковских счетов Тимура были выявлены подозрительные финансовые операции. Следствие вменяет фигурантам отмывание денег, манипуляции результатами матчей и организацию незаконных ставок. Часть футболистов, проходящих по делу, подозревают в том, что они делали ставки на исходы игр. Один из обвиняемых уже находится в тюрьме по другому делу.

Ранее Турецкая футбольная федерация сообщила, что 152 арбитра могли участвовать в ставках. На время расследования отстранены 149 судей и более тысячи игроков. Только в Суперлиге под ограничения попали 27 футболистов, включая представителей ведущих клубов — «Галатасарая», «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора».

По последним данным, число вовлеченных судей может превышать 570 человек.

Ранее сообщалось, что около 300 футболистов отстранены по делу о ставках в Турции.