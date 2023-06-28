231-килограммового барана занесли в книгу рекордов Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Фермер из Туркестанской области вывел новую породу овец – «Байсары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Отличается она крепкой конституцией. Одного из представителей породы – барана по кличке Миллион признали самым тяжелым в стране. Это подтвердили представители Книги рекордов. Данный факт стал хорошей рекламной кампанией. Породой заинтересовались владельцы животноводческих хозяйств из-за рубежа.

Миллион признан самым тяжелым на международной выставке. Вес четырехлетнего барана – 231 килограмм при росте 1 метр 5 сантиметров. Его потомство тоже внушительных размеров. Ягненок по кличке Миллиард весит 125 килограммов. Еще есть куда расти – пока 96 сантиметров.

Сарыагашский фермер увлечен разведением племенных овец. Говорит, его решение не может изменить даже завышенная стоимость. Предприниматель баранов возит из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Мужчина намерен официально зарегистрировать новую казахстанскую породу овец.

«Мы подали заявку. Если все получится, сделаем документы и зарегистрируем как «Байсары». Здесь смешаны и Эдильбаевская порода, и порода, привезенная из Кыргызстана, Гиссарская, а также из Афганистана есть корни. Но основа – это грубошерстная Эдильбаевская», - говорит фермер Куаныш Мыктыбаев.

Овцы-тяжеловесы – хороший источник дохода, признается фермер. Куаныш Мыктыбаев точно знает объем расходов и прибыли. Обычные бараны в годовалом возрасте весят 30 килограммов, «Байсары» доходят до 75 уже в четыре месяца, а к году – до 120 килограммов.

«Я как-то не согласился продать этого барана за 100 тысяч долларов. Сейчас это их средняя цена. А в свое время заполучил его за 40 тысяч долларов. Это барашек казахстанского происхождения. Если у вас тысячу таких овец и вы следите за ними должным образом, в год можно заработать миллион долларов», - отмечает фермер.

Состояние племенных баранов зависит от ухода. По словам специалистов, питание должно быть сбалансированным. Помимо стандартных кормов в рационе важны овощи и витамины.

«Корм для баранов мы даем по весу. Утром – свежие ячмень и пшеницу, в полдень и вечером – в отварном виде, добавляем еще пшеницу и кукурузу. Зимой увеличиваем питание на один килограмм. Помимо основного корма нарезаем яблоки, морковь, тыкву, свеклу. И вот так каждый день», - рассказывает работник фермы Райымжан Баратов.

Скотоводы Монголии заказали у туркестанского фермера 2-3 тысячи голов овец. Кыргызские фермеры вышли с предложение закупа. Интерес к тяжеловесам проявляют и в Узбекистане. Таким образом, мясосальная байсарская порода набирает популярность за рубежом.