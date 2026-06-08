230 килограммов наркотиков изъято в Костанайской области

В Костанайской области изъято 230 килограммов наркотиков и ликвидировано 180 наркосайтов, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

В прокуратуре рассказали, что с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 230 килограммов наркотических средств, ликвидировано 180 наркосайтов и 100 граффити-надписей, заблокировано 2,9 тыс. банковских счетов.

В рамках уголовного преследования суд наложил арест на денежные средства, находящиеся в банках, на общую сумму 194 млн тенге. К уголовной ответственности привлечено 33 лица, в том числе за сбыт наркотических средств — 13, за их рекламу — двое нарушителей.

Так, 20 апреля текущего года приговором суда жительница города Житикара признана виновной в рекламе и сбыте наркотических средств посредством интернет-ресурсов и осуждена к семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что осужденная, используя сети телекоммуникации и онлайн-платформы, через мессенджер Telegram принимала активное участие в деятельности интернет-магазина по реализации наркотических средств.

Кроме того, она выполняла функции SMM-менеджера и систематически размещала в Telegram и в социальных сетях TikTok и Instagram объявления о «заработке» с целью подбора лиц для распространения наркотических средств в интересах организаторов наркомагазина. В ходе обыска по месту жительства изъято свыше 790 грамм синтетических наркотиков.

— В результате совместной работы правоохранительных, специальных и местных исполнительных органов в регионе отмечается снижение количества наркопреступлений на 37 процентов — с 213 до 134. В частности, число преступлений, связанных с хранением наркотических средств, сократилось со 101 до и 61, а фактов сбыта — с 69 до 41. Системная работа уполномоченных органов при координации прокуратуры по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств в регионе продолжается, — заключили в прокуратуре Костанайской области.



Ранее сообщалось, что 26 человек по делу о наркотиках были задержаны в Казахстане. Также мы рассказывали, что мужчину осудили в Актау за рекламу наркотиков через граффити.