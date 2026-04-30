23 новых препарата могут добавить в список бесплатных лекарств в Казахстане

Минздрав Казахстана вынес на обсуждение проект приказа, регулирующий перечень лекарств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обсуждение проекта продлится до 20 мая 2026 года.

Как отмечается в пояснении, обновление перечня направлено на расширение доступа пациентов к современным и эффективным препаратам, а также на приведение системы лекарственного обеспечения в соответствие с актуальными клиническими рекомендациями и международной практикой.

В проект включены 23 инновационных лекарственных средства по 16 нозологиям. В частности, для детей с хронической сердечной недостаточностью предлагается добавить препараты «Ивабрадин» и комбинацию «Сакубитрил/Валсартан». Для пациентов с тяжелыми формами бронхиальной астмы предусмотрено включение «Омализумаба».

Кроме того, расширяется перечень терапии для больных ювенильным артритом — предлагается включить «Канакинумаб», «Тоцилизумаб», «Голимумаб» и «Адалимумаб».

Одновременно документ предусматривает исключение ряда устаревших лекарственных позиций, утративших актуальность с учетом современных стандартов лечения. По данным ведомства, это позволит повысить эффективность амбулаторного лекарственного обеспечения и обеспечить более рациональное использование бюджетных средств.

Проект разработан на основе решений Формулярной комиссии и направлен на повышение качества медицинской помощи. Ожидается, что в случае принятия изменений пациенты смогут получать лечение в соответствии с современными стандартами.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о резком росте цен на лекарства.