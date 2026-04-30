Минздрав Казахстана опроверг сообщения о резком росте цен на лекарства

Информация, распространяемая в некоторых СМИ со ссылкой на экспертов, о том, что в Казахстане ускорился рост цен на лекарственные препараты, не соответствует действительности. Повышение цен на отдельные наименования от 52 до 66% также не подтверждается, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

Как сообщалось ранее, Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК в целях снижения финансовой нагрузки на пациентов, исключения необоснованных наценок был внедрен механизм формирования предельных цен на лекарственные препараты.

В настоящее время предельные цены установлены на 4994 торговых наименования, реализуемых в розничной сети. В этот перечень вошли препараты, применяемые при лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, инфекционных болезней и других распространенных состояний.

Субъекты фармацевтической деятельности обязаны реализовывать лекарственные средства по ценам, не превышающим установленные предельные уровни.

По итогам мониторинга, проведенного в 20 регионах страны, в марте 2026 года по сравнению с июнем 2025 года зафиксировано снижение цен по 631 наименованию в среднем на 24,6%.

Необходимо подчеркнуть, что в регулируемом сегменте более 50% лекарственных средств сохраняют стабильный уровень, на 25% препаратов цены снизились.

При этом 1707 безрецептурных препаратов не подлежат государственному регулированию и реализуются по рыночным принципам. В их числе лекарственные средства, по которым в сравнении с 2025 годом отмечается небольшой рост стоимости — от 5 до 15%, некоторые позиции показывают снижение до 11%.

Например, цена на парацетамол за упаковку из 20 таблеток в 2025 году составляла 200 тенге, в 2026 году согласно данным информационной системы маркировки — 188 тенге, что означает снижение на 6%.

Активированный уголь в 2025 году был в розничной реализации по 130 тенге, в 2026 году подорожал до 144 тенге, рост на 9%.

При этом рост цен на отдельные препараты от 52 до 66%, о чем сообщают некоторые СМИ, не подтверждается.

Кроме того, важно отметить, что более 3000 препаратов (44% от зарегистрированных) освобождены от НДС в рамках ГОБМП и ОСМС, из них 1200 лекарств для социально значимых заболеваний освобождены от НДС в рознице.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей в рамках реализации поручений Главы государства по развитию казахстанской фармацевтической и медицинской промышленности. В ходе совещания отмечено снижение цен по 631 позиции лекарств в среднем на 24,6% в Казахстане.