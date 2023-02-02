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23 молочно-товарные фермы  построят в Костанайской области

2 Февраля 2023, 20:33
23 молочно-товарные фермы  построят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области функционируют 12 молочно-товарных ферм. В ближайшие годы планируется построить еще 23 в 11 районах области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В молочном скотоводстве, по информации руководителя управления сельского хозяйства Тимура Бисимбаев, насчитывается 60 хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, из них только 12 крупных молочно-товарных ферм.

«Молокоперерабатывающие заводы области обеспечивают потребность населения в молочных продуктах на 87%. В достаточном количестве производится обработанное молоко, потребность масла сливочного обеспечивается на 44%, сыра и творога – 26%, кефира и йогуртов – 74%.

Решение вопроса обеспечения населения области в данных видах продуктов – в дальнейшем развитии этой сферы, строительство новых молочно-товарных ферм», - считает Т. Бисимбаев.

В прошлом году в области были созданы три небольших молочно-товарных фермы в Карасуском, Мендыкаринском и Алтынсаринском.

«В ближайшие годы запланировано строительство 23 современных молочно-товарных ферм в 11 районах области, где наблюдаются наиболее благоприятные природно-климатические условия по обеспечению кормами. Численность дойного стада увеличится на 17,5 тысяч голов. На реализацию проектов будет привлечено почти 100 млрд тенге инвестиций, с созданием более 800 новых рабочих мест»,- додавил руководитель сельхозведомства.

Вводимые молочные фермы, уверены у управлении, позволят увеличить производство продукции на 30% и обеспечит дополнительную загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 70% до 86%.


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