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    12:55, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    23 млрд тенге вернут в Национальный фонд до конца года

    Министр финансов Мади Такиев на заседании Сената рассказал о механизме досрочного возврата облигационных займов, выделенных из Национального фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Активы Нацфонда могут превысить $90 млрд в течение трех лет
    Фото: Рустем Айтхожин / агентство Kazinform.

    По его словам, общий объем выданных облигационных займов составляет 3,6 трлн тенге. Из них 963 млрд тенге были направлены холдингу «Байтерек».

    – Сегодня от этой суммы на 1 января 2025 года уже погашено 453 млрд тенге, остаток остается 3,1 трлн тенге, – сообщил М. Такиев. – Возврат облигационных займов предполагается с 2034 года.

    Однако, по его словам, в отдельных случаях средства возвращаются досрочно.

    - Механизм мы выработали. В прошлом году внесли изменения в концепцию управления госфинансами, где мы запретили повторно использовать эти средства, - отметил М. Такиев.

    Министр подчеркнул, что новые нормы предусмотрены и в Бюджетном кодексе.

    - В новый Бюджетный кодекс мы тоже внесли норму, что средства Национального фонда нельзя использовать: положить на депозит, в какие-то другие финансовые инструменты и получать дополнительные доходы. Такой запрет существует, - сказал он.

    Что касается холдинга «Байтерек», министр сообщил, что возврат средств также идет по графику.

    - Мы прорабатываем, у нас есть график. До декабря текущего года сумма порядка 23 млрд тенге будет возвращена в Национальный фонд, - сказал М. Такиев.

    Ранее сообщалось, сколько денег из Нацфонда возьмет Правительство в 2026 году.

    Теги:
    Правительство Минфин РК Финансы Нацфонд Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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