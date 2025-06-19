23 млрд тенге вернут в Национальный фонд до конца года

По его словам, общий объем выданных облигационных займов составляет 3,6 трлн тенге. Из них 963 млрд тенге были направлены холдингу «Байтерек».

– Сегодня от этой суммы на 1 января 2025 года уже погашено 453 млрд тенге, остаток остается 3,1 трлн тенге, – сообщил М. Такиев. – Возврат облигационных займов предполагается с 2034 года.

Однако, по его словам, в отдельных случаях средства возвращаются досрочно.

- Механизм мы выработали. В прошлом году внесли изменения в концепцию управления госфинансами, где мы запретили повторно использовать эти средства, - отметил М. Такиев.

Министр подчеркнул, что новые нормы предусмотрены и в Бюджетном кодексе.

- В новый Бюджетный кодекс мы тоже внесли норму, что средства Национального фонда нельзя использовать: положить на депозит, в какие-то другие финансовые инструменты и получать дополнительные доходы. Такой запрет существует, - сказал он.

Что касается холдинга «Байтерек», министр сообщил, что возврат средств также идет по графику.

- Мы прорабатываем, у нас есть график. До декабря текущего года сумма порядка 23 млрд тенге будет возвращена в Национальный фонд, - сказал М. Такиев.

Ранее сообщалось, сколько денег из Нацфонда возьмет Правительство в 2026 году.