23 млрд тенге вернут в Национальный фонд до конца года
Министр финансов Мади Такиев на заседании Сената рассказал о механизме досрочного возврата облигационных займов, выделенных из Национального фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, общий объем выданных облигационных займов составляет 3,6 трлн тенге. Из них 963 млрд тенге были направлены холдингу «Байтерек».
– Сегодня от этой суммы на 1 января 2025 года уже погашено 453 млрд тенге, остаток остается 3,1 трлн тенге, – сообщил М. Такиев. – Возврат облигационных займов предполагается с 2034 года.
Однако, по его словам, в отдельных случаях средства возвращаются досрочно.
- Механизм мы выработали. В прошлом году внесли изменения в концепцию управления госфинансами, где мы запретили повторно использовать эти средства, - отметил М. Такиев.
Министр подчеркнул, что новые нормы предусмотрены и в Бюджетном кодексе.
- В новый Бюджетный кодекс мы тоже внесли норму, что средства Национального фонда нельзя использовать: положить на депозит, в какие-то другие финансовые инструменты и получать дополнительные доходы. Такой запрет существует, - сказал он.
Что касается холдинга «Байтерек», министр сообщил, что возврат средств также идет по графику.
- Мы прорабатываем, у нас есть график. До декабря текущего года сумма порядка 23 млрд тенге будет возвращена в Национальный фонд, - сказал М. Такиев.
Ранее сообщалось, сколько денег из Нацфонда возьмет Правительство в 2026 году.