22 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

52 года назад (1973) родился КУСАИНОВ Саркытбай Закирович — начальник департамента полиции области Жетысу.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Талдыкорганский юридический техникум; Гуманитарный институт им. Д. А. Кунаева.

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОУР ОВД Талдыкорганского района; работа на различных должностях УВД Алматинской области (1995-2019); начальник ОП г. Балхаш ДП Карагандинской области (2022); начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетысу; заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК (09.2023); и. о. начальника департамента полиции области Жетысу (2023-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

50 лет назад (1975) родился ЖИЕНКУЛОВ Даулетхан Жанкыдырович – заместитель председателя правления АО Агентство «Хабар».

Фото: khabar.kz

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика» (2002); Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Менеджмент и управление», получил степень магистра экономических наук (2021).

Трудовая деятельность: собственный корреспондент республиканской газеты «Заң» по Алматинской области (1997-1998); редактор информационных программ ТОО «Алма-Медиа» (2000-2001); редактор информационных программ «КТК» (2001-2002); выпускающий редактор редакции информационных программ «НТК» (2003); журналист «31 канала» (2003); редактор телеканала «CaspioNET» (2004-2005); корреспондент казахской редакции телерадиокомпании «31 канал» (2005-2006); шеф-редактор ДИАП АО «Казахстан» (2006-2007); руководитель ДИАП АО «Казахстан» (2007-2008); редактор Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (2008); заместитель руководителя антикоррупционного медиа-центра ТОО «Нур-Медиа» (2011-2013); ответственный редактор казахской редакции информационного агентства «Bnews.kz», заместитель главного редактора информационного агентства «Baq.kz» АО «Казконтент», главный редактор информационного агентства «Strategy2050.kz» АО «Казконтент» (2016-2019); заместитель пресс-секретаря Президента РК (2019-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2021).

48 лет назад (1977) родилась ЧИНКИСБАЕВА Лаззат Алтынбековна – председатель правления ОФ «Қазақстан халқына».

Фото: «Қазақстан халқына»

Родилась в Алматинской области. Окончила Талдыкорганский юридический колледж (1996); Казахстанско-Российский университет (2008).

Трудовая деятельность: заместитель главного редактора ТОО Журнал «Туризм, спорт и отдых» (03.2000-05.2001); руководитель службы сервиса Hotel «Zurich», Турция, г. Стамбул (06.2001-09.2003); главный юрист-консультант ТОО «Citybus» (10.2003-05.2006); заместитель директора ТОО «Жетысу Папирус» (2007); директор департамента правового обеспечения и организации закупок, директор юридического департамента, Директор департамента управления проектами АО НК Социально-предпринимательская корпорация «Жетысу» (11.2007-01.2013); главный менеджер проекта «Города-спутники г. Алматы» ТОО «G4» (2013); директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Алматинской области (10.2013-10.2017); исполнительный директор Общественного объединения «Менің Атамекенім» (с 04.2018); председатель Алматинского областного филиала Партии «ADAL» (с 2021); директор Палаты предпринимателей Алматинской области (09.2021-01.2022); член Попечительского совета (01.2022), заместитель председателя правления фонда «Қазақстан халқына» (01.2022-01.2025).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

44 года назад (1981) родился КУЛМАГАМБЕТОВ Ержан Ерикбаевич — начальник департамента войск РХБ защиты и экологической безопасности ГШ ВС РК.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинскую республиканскую военную школу-интернат (1998); филиал Военного университета РХБ защиты (2003); Военную академию РХБ защиты (2015).

Трудовая деятельность: курсант филиала Военного университета РХБ защиты (1998-2003); командир взвода РХБ разведки в/ч 73805 (2003-2004); начальник химической службы в/ч 50185 (2004-2008); старший офицер управления РХБ защиты Главного управления специальных войск ВС РК (2008-2012); командир батальона, начальник штаба в/ч 65476 (2012-2016); 2016–2018 гг. начальник войск РХБ защиты Десантно-штурмовых войск Сухопутных войск ВС РК; начальник отдела управления РХБ защиты Главного управления специальных войск ВС РК (2018-2019); старший офицер направления управления войск РХБ защиты и экологической безопасности департамента инженерных войск ГШ ВС РК (2019-2020).

На занимаемой должности — с апреля 2020 года.

Также в этот день родились:

75 лет назад (1950-2023) родился АЙТУЛЫ Несипбек — поэт, лауреат премии Союза писателей Казахстана имени М. Макатаева и международной премии имени Ж. Жабаева, обладатель международной премии «Алаш».

Фото: Қазақстан жазушылар одағы

Родился в Тарбагатайском крае Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР). Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета (1974).

Трудовая деятельность: работал литературным сотрудником в Шубартауской районной газете «Жаңа өмір»; заведующий отделом поэзии республиканского журнала «Балдырған», редактор издательства «Жалын» (1974-1984); литературный советник председателя Союза писателей Казахстана (1984-1994); директор ассоциации «Акын» (1995-1996); заведующий критическим отделом газеты «Қазақ әдебиеті» и заведующий отделом поэзии в журнале «Жұлдыз» (1997-2001); старший научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева и Центра культуры Президента Республики Казахстан (с 2001 года); директор Государственного музея имени С. Сейфуллина.

Является автором сборников «Дыхание весны», «Первый путь», «Слово об отце», «Эхо времени» и других. В 1988 году писателем был издан на русском языке сборник стихов «Серебряный сундучок», который адресован читателям младшего школьного возраста.

В 1976–1977 годах был удостоен премии Государственного Комитета КазССР по издательству, полиграфии и книжной торговле, ЦК ЛКСМ Казахстана, Союза писателей и издательства «Жалын» за поэмы «Жар жүрек соға бер» и «Бас сүйектер», а в 1974 году — премии за поэму «Найзағай».

Награжден орденами «Парасат» (2004), «Барыс» (2019); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), правительственными и юбилейными медалями; нагрудным знаком «Алтын барыс» (2020). Удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства за сборник поэм «Арқатірек» (2012).