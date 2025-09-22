22 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) — день, когда всем автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на 24 часа отказаться от использования своих транспортных средств и передвигаться пешком либо на велосипеде. Праздник зародился в 1998 году во Франции.

Всемирный день носорога

Международный природный праздник учрежден для того, чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения пяти существующих видов носорогов: белого, черного, индийского, яванского и суматранского.

Несмотря на то, что носороги водятся только в Африке и Южной Азии, мероприятия, посвященные Всемирному дню носорогу, проходят во многих странах мира. Их организацией и проведением занимаются общественные и природоохранные организации, зоопарки, предприятия и небезразличные представители общественности на всех континентах (за исключением Антарктиды).

Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом

Впервые отмечался 22 сентября 2008 года как День распространения информации о ХМЛ, а международным он официально стал в 2011 году. Дату 22 сентября выбрали потому, что 9-й месяц и 22-й день символизируют 9-ю и 22-ю хромосомы, которые «виновны» в развитии ХМЛ.

Задача дня — распространить информацию об этой форме лейкемии и привлечь внимание общественности к проблемам пациентов и важности разработки лекарства.

СОБЫТИЯ

В 1920 году декретом ВЦИК в состав Киргизской (Казахской) АССР была введена Оренбургская губерния, а город Оренбург стал столицей республики.

В 1934 году был основан Казахский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева), преобразованный в 1960 году в Казахский политехнический институт. В 1970 году институту было присвоено имя В. Ленина. За особые заслуги в подготовке инженерно-технических кадров страны Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 1999 года Казахскому национальному техническому университету присвоено имя выдающегося казахстанского ученого, академика Каныша Имантаевича Сатпаева. Становление института связано с именами таких известных ученых как Х. К. Аветисян, О. А. Байконуров, И. И. Бок, А. В. Бричкин, Л. Г. Кушев, В. Д. Пономарев, А. С. Попов, В. В. Стендер, А. А. Цефт, Е. Д. Шлыгин и другими.

В 1989 году был принят Закон «О языках в Казахской ССР», ставший важным шагом к возрождению казахского языка. После обретения независимости в принятой 30 августа 1995 года Конституции он получил государственный статус. В 1997 году в Казахстане был принят новый Закон «О языках».

В 1993 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия.

Федеративная Республика Бразилия — крупнейшее государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 770 км². Столица — г. Бразилиа. Языки — португальский (официальный и самый распространенный), также используются испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, английский и индейские языки. Денежная единица — бразильский реал. Главой государства, главой исполнительной власти и главнокомандующим является президент республики, который избирается всеобщим прямым голосованием сроком на 4 года (с правом одного переизбрания).

В 2001 году состоялся визит в Казахстан Папы Римского Иоанна Павла II. Историческим событием, которое укрепило отношения и взаимопонимание между различными религиозными конфессиями в Казахстане, стала святая месса у монумента защитникам Отечества на площади «Мать-Родина» в Астане, в которой приняли участие более 35 тысяч человек.

В 2005 году в Алматы в здании Национального олимпийского комитета Республики Казахстан состоялась церемония памятного гашения блока почтовых марок, посвященных олимпийским чемпионам Казахстана.

Марки из серии «Спорт» на тему «Олимпийские чемпионы Казахстана» были выпущены впервые. Блок состоит из четырех марок, где изображены чемпионы Олимпийских игр Жаксылык Ушкемпиров — классическая борьба, Виталий Савин — легкая атлетика, Василий Жиров и Бекзат Саттарханов — бокс. Пока выпущено четыре марки. Художник — Данияр Мухамеджанов. Общий тираж марок — 50 тысяч экземпляров.

В 2009 году в Шымкенте состоялось торжественное открытие Монумента независимости. Памятник расположен на площади «Ордабасы» на пересечении трех улиц, носящих имена знаменитых биев: Толе би, Казыбек би и Айтеке би. Трехгранная стела высотой 24 метра символизирует единство народа страны, на каждой из граней выбиты высказывания этих государственных деятелей. Венчает монумент скульптура «Жер-ана». Основание стелы украшено национальным орнаментом. Авторы монумента — Насыр Рустемов и Бахытжан Аширбаев.

В 2011 году в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке прошло заседание высокого уровня по ядерной безопасности. В заседании приняли участие главы государств-членов ООН: Казахстана, США, России, Франции, Республики Корея, Японии, Бразилии и других стран.

В 2015 году на границе Актюбинской и Западно-Казахстанской областей открыли памятник Исатаю Тайманову, могила которого находится неподалеку, в 15 км. Там построен мавзолей.

Исатай Тайманов (1791-1838) — казахский батыр, старшина Младшего жуза, руководитель народно-освободительного восстания казахов в Бокеевской орде и западной части Младшего жуза в 1836–1838 гг.

В 2015 году Международное информационное агентство «Казинформ» и газета «Жэньминь жибао» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут сотрудничать и осуществлять информационное сопровождение проекта «Один пояс, один путь», а также реализацию программы «Нұрлы жол».

В 2016 году в мэрии Гааги (Нидерланды) открылась выставка фотографий «Казахстан — страна Великой степи», на которой было представлено около полусотни фотографий о современной жизни и культуре Казахстана, многообразии природных пейзажей и ландшафтов Великой степи, древних исторических памятниках и зодчестве ХХI века. Особый интерес у иностранной публики вызвала уникальная архитектура Астаны — монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, Astana Opera, мечеть «Хазрет Султан» и другие.

В 2017 году Республика Казахстан установила дипломатические отношения с Республикой Нигер.

Республика Нигер — не имеющее выхода к морю государство на северо-востоке Западной Африки. Территория — 1 267 000 км². Столица — г. Ниамей. Государственный язык — французский, из местных языков наиболее распространены хауса и джерма. Денежная единица — африканский франк (равен 100 сантимам). Во главе республики стоит президент, избираемый всеобщим прямым и тайным голосованием на срок 5 лет (с правом одного переизбрания).

В 2017 году в городе Семее, который считался центром Алаш-Ординской автономии, прошло торжественное открытие памятника Алихану Букейханову, вошедшему в историю казахского народа как великий общественный деятель и национальный герой.

В 2018 году в Акмолинской области впервые в Казахстане была открыта Академия сервиса и туризма. Эмблемой новой академии стал фламинго, как бренд Акмолинской области и всего туризма региона.

В 2018 году юный прославленный композитор Рахат-Би Абдысагин, которого по праву прозвали «казахским Моцартом», дал концерт в российском городе Клин. Там знаменитый казахстанский пианист сыграл свои произведения на личном рояле выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского.

В 2020 году в Казахстане был создан профсоюз работников средств массовой информации и телерадиовещания «BAQ KASIPODAQ», который будет развивать отечественную медиа-индустрию, повышать роль и статус журналистов в обществе. Председателем профсоюза избран известный телеведущий Зейин Алипбек.

В 2020 году в рамках 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ было подписано Совместное заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и Национальной администрации по ядерной безопасности департамента энергетики Соединенных Штатов Америки о минимизации высокообогащенного урана.

В 2020 году в г. Омске состоялось торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abai Uii».

В ходе мероприятия были озвучены цели и задачи казахских культурно-деловых домов «Abai Uii» по продвижению и популяризации культурного наследия казахов, укреплению деловых и гуманитарных связей с соотечественниками за рубежом.

В 2021 году в Талдыкоргане состоялось торжественное открытие бронзовой скульптурной композиции «Аялы алақан», представляющей собой две ладони, бережно окружившие молодое деревце. Авторы считают, что скульптура является актуальной и останется такой же для будущего, как вечная благодарность людям, спасающим жизни.

В 2022 году сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Беларуси и вышла в группу B Лиги наций. Спортсменов поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В 2023 году в столице состоялась ежегодная конференция по вопросам развития PR и коммуникаций International PR Forum Astana.

Мероприятие провела коммуникационная группа Казахстанского пресс-клуба/Promo Group Communications при поддержке Клуба казахстанских PR профессионалов «PR-шы» и Национальной Ассоциации по связям с общественностью (НАСО). Конференция является практической площадкой для обсуждения эффективности коммуникаций, а также поиска путей решения текущих проблем в деятельности пресс-служб и PR-специалистов государственных структур, национальных компаний и бизнеса. Площадка была создана в 2013 году в Астане для повышения профессионального уровня сотрудников сферы коммуникаций.

В 2024 году впервые в истории шахматных олимпиад Казахстан взял серебряные медали. В последнем туре 45-й шахматной олимпиады, которая проходила в венгерском Будапеште, шахматистки сыграли вничью с представительницами команды из США — 2-2 и набрали 18 очков. Победу одержала Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Алуа Нурман, завершив свои матчи вничью. По итогам соревнований золото завоевала сборная Индии, набрав 19 очков, опередив тем самым Казахстан всего на один балл.