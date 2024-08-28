22 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки - АФМ РК

В 2024 году 22 млрд тенге от наркоторговли было перечислено через банки и платежные системы. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу во время заседания Совета комплаенс, передает агентство Kazinform.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.

- Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности, - сказал он.

В АФМ сообщили, что банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.

Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет).

Ранее сообщалось о пресечении незаконного оборота наркотиков через границу в трех регионах РК.