Незаконный оборот наркотиков через границу пресекли в трех регионах РК

Незаконный оборот наркотических средств через государственную границу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы при координации прокуратуры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

При проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астана и Уральск установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. Доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.





— По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющие признаки наркотических средств, — сообщили в АФМ.

Проводится досудебное расследование. Задержанные четыре лица водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.