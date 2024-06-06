РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:41, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Незаконный оборот наркотиков через границу пресекли в трех регионах РК

    наркотики
    Фото: видео

    Незаконный оборот наркотических средств через государственную границу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы при координации прокуратуры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    При проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астана и Уральск установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. Доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.

    — По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющие признаки наркотических средств, — сообщили в АФМ.

    Проводится досудебное расследование.  Задержанные четыре лица водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.

    Теги:
    Наркотики Уральск Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Астана АФМ Видео Алматы Граница Западно-Казахстанская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!