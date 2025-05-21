22 мая по всему Казахстану прозвучат сирены
22-23 мая 2025 года во всех регионах страны пройдет республиканское командно-штабное учение «Өрт-2025», передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— Мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров. Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области, — сообщили в МЧС РК.
По информации ведомства, для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России.
В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу «Внимание всем!» 22 мая 2025 года в 09.00 часов по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. В этой связи МЧС просит сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.
Ранее в Казахстане запустили программу для защиты сельских районов от ЧС.