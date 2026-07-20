22 июля по всему Казахстану отключат телевидение и радио
АО «Казтелерадио» сообщает о проведении плановых профилактических работ за III квартал 2026 года, передает агентство Kazinform.
Профилактические работы будут проводиться 22 июля 2026 года.
В связи с этим с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны) будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций на сетях спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения и радиовещания по всей стране. Проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем.
Ранее Министерство культуры и информации Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в ряд действующих нормативных актов в сфере телерадиовещания.