22 июля по всему Казахстану отключат телевидение и радио

Профилактические работы будут проводиться 22 июля 2026 года.

В связи с этим с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны) будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций на сетях спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения и радиовещания по всей стране. Проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем.

Ранее Министерство культуры и информации Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в ряд действующих нормативных актов в сфере телерадиовещания.