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    22 июля по всему Казахстану отключат телевидение и радио

    АО «Казтелерадио» сообщает о проведении плановых профилактических работ за III квартал 2026 года, передает агентство Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Профилактические работы будут проводиться 22 июля 2026 года.

    В связи с этим с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны) будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций на сетях спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения и радиовещания по всей стране. Проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем.

    Ранее Министерство культуры и информации Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в ряд действующих нормативных актов в сфере телерадиовещания.

    Связь, ТВ, IT Телевидение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор