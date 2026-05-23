Казахстан модернизирует нормы регулирования телерадиовещания

Министерство культуры и информации Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в ряд действующих нормативных актов в сфере телерадиовещания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как следует из опубликованного документа, изменения подготовлены в целях приведения отраслевых приказов в соответствие с положениями новой Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года.

Проект предусматривает корректировку отдельных норм, уточнение терминологии и обновление правовых формулировок в документах, регулирующих сферу телерадиовещания.

По данным разработчиков, принятие приказа позволит обеспечить единообразное применение законодательства и согласовать действующую нормативную базу с обновленными конституционными положениями.

В Министерстве культуры и информации отмечают, что предлагаемые изменения носят правовой и технический характер и, по оценке разработчиков, не повлекут негативных социально-экономических или иных последствий.

Публичное обсуждение проекта продлится до 9 июня 2026 года. После завершения обсуждения документ может быть доработан с учетом поступивших предложений и замечаний.

