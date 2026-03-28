    16:25, 28 Март 2026 | GMT +5

    Эксперт назвал три условия, при которых телеком-отрасль Казахстана будет конкурентоспособной

    На форуме Digital Qazaqstan-2026 эксперты обсудили вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры и усиление в этой сфере транзитного потенциала Казахстана, передает агентство Kazinform.

    телекоммуникация
    Фото: коллаж Kazinform

    В обсуждении приняли участие представители госорганов, международных организаций и ведущих компаний телеком-отрасли. Рост данных и AI делает эту инфраструктуру ключевым фактором глобальной конкурентоспособности страны, сошлись во мнении эксперты.

    В ходе дискуссии участники форума отметили, что в условиях стремительного роста объемов данных и развития искусственного интеллекта именно телеком-инфраструктура становится ключевым фактором конкурентоспособности стран.

    — Сегодня конкуренция идет не за пользователей, а за потоки данных и инфраструктуру их обработки. Если мы хотим закрепить за Казахстаном статус цифрового хаба, необходимо ускоренно развивать магистральные сети, дата-центры и вычислительные мощности. Без этого невозможно ни внедрение искусственного интеллекта, ни формирование цифрового суверенитета страны, — отметил глава компании Freedom Cloud Темирлан Зинабалдин.

    Глава компании Freedom Cloud Темирлан Зинабалдин
    Фото: предоставлено организаторами форума

    По его словам, ключевым условием дальнейшего развития является создание масштабируемой инфраструктурной экосистемы, включающей устойчивые каналы связи, центры обработки данных и международную цифровую связность.

    Участники панели также обсудили перспективы развития трансграничных сетей, роль Центральной Азии в формировании новых цифровых маршрутов между Европой и Азией, а также необходимость координации усилий государства и бизнеса для реализации инфраструктурных проектов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут международный хаб вычислительных мощностей.

    Адиль Саптаев
    Сейчас читают