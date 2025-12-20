22 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ

Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий – на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Стоит отметить, что в этом году НЦТ запустил профориентационную платформу edunavigator.kz, которая помогает абитуриентам подобрать подходящую профессию и образовательную программу в учебных заведениях Казахстана с учетом их индивидуального архетипа. Платформа способствует более осознанному выбору будущей специальности, повышая уверенность при поступлении в вузы.

В целях повышения качества подготовки к ЕНТ были запущены пробные тесты. В начале учебного года на официальном сайте Национального центра тестирования опубликованы вспомогательные материалы для абитуриентов, включая список рекомендуемой литературы, перечень 100 ключевых исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история», список терминов по «Информатике», а также перечень обязательных литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

Кроме того, в программе тестирования для всех абитуриентов предусмотрен доступ к калькулятору, периодической таблице химических элементов и таблице растворимости солей, что позволяет создать более комфортные и объективные условия при сдаче ЕНТ.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Ранее пороговые баллы Единого национального тестирования на 2026 год опубликовал Национальный центр тестирования РК.

