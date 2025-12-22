22 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родился ОКСИКБАЕВ Омархан Нуртаевич – председатель Совета директоров НАО «КазНацЖенПУ» (2021), независимый директор АО «НК» «QazaqGaz», государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1975); обучался по специализации «Аудиторская служба в рыночной экономике» (Париж, 1991).

Трудовая деятельность: старший экономист Алма-Атинского облфинуправления (1975-1976, 1977-1979); главный экономист совхоза, начальник ПЭО Алма-Атинского управления освоения орошаемых земель (1977-1984); старший, главный контролер-ревизор, начальник организационно-инспекторского отдела, заместитель начальника ГКРУ Минфина РК (1984-1992); начальник управления Комитета государственного финансового контроля РК (1992-1994); начальник управления ревизий предприятий и организаций сельского хозяйства Государственного комитета финансового контроля РК (1994-1996); начальник управления межгосударственных отношений Министерства финансов РК (1996); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК (1996-1998); член Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией (1998-2000); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2000-2002); руководитель главной контрольной инспекции Администрации Президента РК (2002); секретарь Совета безопасности РК (2002-2003); председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК (2003-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021).

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), ведомственными медалями «Қаржы сақшысы» III, II, I ст. (2011, 2012, 2014).

61 год назад (1964) родился АХМЕТЖАНОВ Марат Муратович – аким Акмолинской области.

Родился в Жезказганской (ныне Улытауской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1991).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры г. Темиртау, следователь по особо важным делам прокуратуры Карагандинской области, старший следователь по особо важным делам в Генеральной прокуратуре, начальник отдела Генеральной прокуратуры, начальник управления по расследованию особо опасных преступлений ГСК, работал на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции РК (1991-2000); начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2000-2003); прокурор Павлодарской области (2003-2006); прокурор Южно-Казахстанской области (2006-2009); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2012); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области (2016); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2016-2021); председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы); председатель Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ (2021-2022); министр внутренних дел Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности - с сентября 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Даңқ» ІІ степени, «Даңқ» І степени, медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Адмирал Кутузов» (2003), «300 лет российскому флоту».

55 лет назад (1970) родилась АРГЫНБЕКОВА Айнур Серикпаевна – депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Абайской области.

Родилась в г. Семипалатинске. Окончила Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1994); Университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция» (2003). Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Казахстанской национальной академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии Естествознания, Почетный работник образования Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: директор Высшего колледжа «Кайнар» г. Семей (1999-2013); депутат маслихата г. Семей V, VI, VII созывов (2012-2022); первый заместитель председателя Семейского городского филиала партии «Nur Otan» (2019-2020); председатель филиала ОО «Ассоциация деловых женщин по г.Семей» (2011-2020); председатель филиала ОЮЛ «Альянс женских сил Казахстана в г.Семей» (2020-2022).

На занимаемой должности с августа 2022 года.

Награждена государственными наградами «Ерен еңбегі үшін», «Белсенді қызметі үшін», юбилейными медалями.

48 лет назад (1977) родилась КУШУКОВА Жанель Сабыровна – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родилась в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева, экономист.

Трудовая деятельность: ведущий эксперт по защите внутреннего рынка Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (2001-2002); ведущий специалист отдела таможенной и тарифной политики департамента торговли, международного сотрудничества и экспортного контроля Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2004); начальник отдела таможенно-тарифного регулирования, заместитель начальника управления, начальник управления департамента по вступлению в ВТО (2004-2008); директор департамента развития внешнеторговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента развития внешнеторговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2010-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

43 года назад (1982) родилась ЗАКИЕВА Динара Болатовна – Уполномоченный по правам ребенка в РК.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Институт языка и культуры, г. Пекин (2001); Алматинский государственный университет им. Абая, Алматы (2002); Дипломатическую академию МИД РФ, Москва (2004); MBA Hult international business school, Дубай (2013).

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», г. Астана (2004-2005); главный специалист департамента развития предпринимательства, Министерства индустрии и торговли РК (02.2005-08.2005); основатель ТОО «Antarex», сеть ресторанов «Rafe» (2006); эксперт протокола Президента РК, Администрация Президента РК (2007-2013); соучредитель Общественного благотворительного фонда «Қасиетті жол» (2011); заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan» (2013-2015); директор КГУ «Детский дом» акимата г.Астаны (2017-2019); председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» (2019); руководитель корпоративного фонда «Қамкорлық қоры» (2019-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва (2021-2023).

На занимаемой должности - с июня 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); юбилейной медалью «20 жыл Астана» (2018).

39 лет назад (1986) родился ТНАЛИЕВ Улугбек Серикович – заведующий сектором Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Родился в Жамбылской области. Окончил Атырауский институт нефти и газа, технологические машины и оборудование, магистр технических наук, магистр экономики и бизнеса (2008, магистратура 2010, 2012).

Трудовая деятельность: волонтер в общественных организациях г. Атырау (с 2005 года); председатель молодежной общественной организации «Независимое поколение Казахстана» (с 2006 года); заместитель акима Махамбетского района (с 2017 года); заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Атырауской области; заместитель акима г. Атырау; руководитель управления общественно-политической работы Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК (2020-2021); директор департамента координации программы «Рухани жаңғыру» Министерства информации и общественного развития РК (2021-2022); заместитель акима Мангистауской области (2022-2023); аким города Актау (2023-2024); региональный инспектор отдела регионального развития и контроля Аппарата Правительства РК (2024-2025).

На занимаемой должности - с апреля 2025 года.

Также в этот день родились:

166 лет назад (1859-1919) родился КУЛМАНОВ Бактыгерей – один из лидеров Алашского движения, член правительства Алаш Орды, депутат 1-2-й Государственной думы, известный востоковед.

Родился в поселке Никольское Бокеевской орды Астраханской области. Окончил школу Жангира. В 1887 году с отличием окончил восточный факультет Императорского университета Санкт-Петербурга. В 1888 году Бактыгерей Кулманов защитил диссертацию по филологии, получил степень магистра филологических наук, стал первым казахом, получившим звание кандидата наук.

Работал в Баку на разных выборных должностях. В 1890-1903 годах руководил Камыш-Самарской частью Внутренней орды. В 1906 и 1907 годы был депутатом 1-й и 2-й Думы Российской империи от казахов Внутренней орды. Руководил мусульманской фракцией Думы. С 22 апреля по 2 декабря 1917 года - комиссар Временного правительства в Бокеевской орде. В декабре 1917 года на Втором всеказахском учредительном съезде Алаш Орды Бактыгерей Кулманов был избран председателем Президиума. Он был одним из трех кандидатов, претендовавших на место председателя Правительства Республики Алаш. Бактыгерей Кулманов представлял партию «Алаш» в Букеевской орде. После Февральской революции был избран комиссаром Казахской национальной автономии.

В 1918 году Бактыгерей Кулманов иммигрировал за рубеж, умер в 1919 году.