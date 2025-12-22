22 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День архивиста в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 22 декабря 2020 года, которым внесло дополнения в постановление «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно документу был дополнен перечень праздничных дат пунктом следующего содержания: «48. День архивиста — 22 декабря». Архив — это не только хранилище ценных документов, но и место, где приоткрывается завеса прошлого. Каждый день специалисты кропотливо изучают пожелтевшие листы, чтобы узнать больше об истории страны, имена героев войны, их подвиги и места захоронений пропавших без вести. Сотни казахстанских семей смогли узнать историю своего героя войны благодаря труду архивистов. Работу особо отличившихся отмечают почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными наградами.

Международный день бардовской песни

Уже с первых лет существования праздник стал по-настоящему международным, объединив бардов из разных городов и стран, проводивших творческие встречи по интернету. Поскольку для музыки и поэзии нет границ, День авторской песни каждый год в едином порыве отмечают авторы-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья.

СОБЫТИЯ

В 1920 году был принят план электрификации Казахстана. Первая гидравлическая станция на территории Казахстана была построена в 1892 году. На начало ХХ века мощность всех электростанций на территории республики не превышала 2,5 МВт. На сегодня благодаря упорному труду энергетиков общая энергетическая мощность Казахстана составляет более 23 тысяч МВт.

В 1974 году по проекту создания Экибастузского топливно-энергетического комплекса в 16 километрах севернее города Экибастуз началось сооружение ГРЭС-1. Первый энергоблок мощностью 500 мегаватт был запущен в 1980 году. Были построены две дымовые трубы высотой 330 метров, с вводом восьмого энергоблока в конце 1984 года проектная мощность станции достигла 4000 мегаватт. В результате Экибастузская ГРЭС-1, работающая на каменном угле экибастузских месторождений, вошла в число крупнейших тепловых электростанций мира.

В 1998 году в целях защиты интересов семьи, обеспечения необходимых условий для участия женщин в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан.

В 2000 году вышел в свет первый номер красочного, яркого, увлекательного детского журнала «Айгөлек». В его содержании собраны самые разнообразные познавательные материалы, ведущие свои корни из глубины народной мудрости — из фольклора: казахские стихи, пословицы, поговорки, история и традиции народа.

В 2007 году в Петропавловске была открыта мемориальная доска видному государственному и политическому деятелю Казахстана и Якутии Максиму Амосову.

Максим Амосов (1897-1938) работал первым секретарем Западно-Казахстанского, Карагандинского, Северо-Казахстанского обкомов партии, ЦК Компартии Казахстана. Внес большой вклад в развитие экономики Казахстана, возвращение казахов-беженцев на родину, обеспечение их жильем и работой. В 1938 году в Кыргызстане был репрессирован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.

В 2011 году в Караганде был открыт памятник покорителям космоса, установленный на площади имени первого космонавта Юрия Гагарина. Авторами мемориала являются карагандинский архитектор Мурат Байсбай и скульптор из столицы Аскар Нартов.

Общая высота скульптурной композиции составляет около 40 метров. При сооружении монумента использованы металлы — алюминий, нержавеющая сталь, нитротитан и камни — гранит и габра. Фигура космонавта — это собирательный образ, представляющий человека, который добился высоких результатов. Расположенная на самом верху звезда олицетворяет высокую цель, которую человечество ставит перед собой.

В 2011 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение золотые и серебряные монеты «Год дракона» из серии «Восточный календарь» номиналом 500 тенге.

Монета имеет форму двенадцатигранника, изготовлена из золота 999 пробы и серебра 925 пробы.

В 2014 году впервые в СНГ, в Алматинском онкологическом центре, внедрили мобильный ускоритель электронов LIAC 10 MEV для проведения интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ).

Интраоперационный ускоритель электронов LIAC 10 MEV позволяет подвести к опухоли или ее ложу высокую дозу излучения непосредственно во время операции, совместив хирургический и лучевой этапы во времени. Аппарат ИОЛТ применяется во многих клиниках Азии, Европы и Америки.

В 2015 году в столице появилась самая большая в Казахстане Академия единоборств Qazaq Batyry, объединяющая практически все популярные и значимые виды борцовских дисциплин.

Площадь спортивного центра составляет 850 квадратных метров. Под одной крышей поместились восьмиугольник, кстати, единственный в столице, современный боксерский ринг, груши и оборудование для кроссфита. В академии представлены около десятка видов групповых занятий — от бразильского джиу-джитсу и бокса до кроссфита и йоги.

В 2016 году в Антарктиде из базы Юнион Глетчер (Union Glasier) стартовала первая казахстанская лыжная экспедиция на Южный полюс Земли.

Группой, в которую вошли казахстанские атлеты Юрий Юшин, Ильяс Галимбеков и исследователь-медик Даулет Шарипов, руководил казахстанский восходитель и путешественник Магжан Сагимбаев.

В 2017 году Республика Казахстан приняла участие в открытых дебатах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации в Афганистане, в рамках которых большинство государств в своих выступлениях выразило признательность Казахстану, как первому члену в СБ ООН из стран Центральной Азии за активное привлечение внимания СБ к вопросам безопасности и развития в Афганистане и центрально-азиатском регионе, что способствовало более глубокому пониманию складывающейся ситуации в регионе.

В 2017 году в столице Македонии — Скопье — в Национальной и университетской библиотеке Святого Климента Охридского открылся Центр казахстанской литературы и культуры, в задачи которого входит оказание помощи в изучении литературного наследия Казахстана, популяризация казахской литературы, укрепление межкультурного и межцивилизационного диалога и развитие международного культурного сотрудничества.

В 2018 году в Астане состоялось официальное открытие Академии шахмат титулованной шахматистки Казахстана, многократной чемпионки мира по шахматам, международного гроссмейстера Динары Садуакасовой,

— Для меня лично, для всей нашей команды — это потрясающее событие, официальное открытие нашей академии шахмат. Конечно, основная цель нашей академии — это популяризация нашей игры в Казахстане. Я даю мастер-классы в столице, Алматы и других городах нашей страны, — отметила Динара Садуакасова на церемонии открытия академии.

В 2019 году в Алматы состоялась премьера художественного фильма «Жаксылык» о первом казахе — олимпийском чемпионе Жаксылыке Ушкемпирове.

Биографическая лента рассказывает о судьбе и жизни Героя труда РК, советского борца греко-римского стиля, чемпиона мира, Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР (1980), заслуженного тренера Казахской ССР Жаксылыка Ушкемпирова.

На главную роль были утверждены Эльнар Назаркул и Сануржан Сулейменов, которые сыграли Жаксылыка Ушкемпирова в юном и подростковом возрасте. Театральный актер Олжас Сак создал образ молодого героя фильма, а на роль 60-летнего спортсмена был приглашен народный артист Казахстана, актер Жезказганского театра Досжан Жанботаев.

В 2020 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла инициированную Казахстаном резолюцию о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона.

В документе звучит призыв к международному сообществу оказывать Казахстану помощь в разработке и осуществлении специальных программ по лечению пострадавшего населения, в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе.

В 2020 году в столице Казахстана состоялось открытие первого геологического музея, созданного с целью просвещения населения страны, туристов, иностранных гостей о подземных богатствах Казахстана.

Музей располагает минералогической и палеонтологической коллекциями, архивом геологической литературы издания начала XIX — середины XX веков, коллекцией старинного геологического инструментария, коллекцией современных фаунистических остатков. В экспозиции музея есть уникальные образцы кристаллов, минералов, поделочных и драгоценных минералов, горных пород и палеонтологических остатков. К числу уникальных можно отнести самородные золото, медь и железо, эвдиалит, аметист, изумруд, топаз, танзанит, чароит, нефелин, окаменелые деревья и много других замечательных образцов. Общее количество экспонатов музея составляет 750 экземпляров.

В 2020 году в Женевском отделении ООН состоялось торжественное открытие бюста Абая Кунанбайулы, приуроченное к 175-летию великого казахского поэта и 75-летию Организации Объединенных Наций.

Постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве Ж. Айтжанова отметила символичность выбора места для установления бюста Абая напротив зала заседаний Конференции по разоружению, и выразила уверенность, что мудрые слова назидания Абая «Люби все человечество, как брата своего» будут служить напутствием сообществу ООН, способствовать укреплению мира, единства и многосторонней дипломатии.

В 2021 году в честь выхода второй части манги D’R’S от Димаша Кудайбергена грузинский ювелир Давид Чхеидзе создал копию знаменитого талисмана из манги.

Манга D’R'S — официальный проект всемирно известного певца Димаша Кудайбергена, разработанный командой профессиональных художников и сценаристов. D’R’S — это увлекательная история, нарисованная и рассказанная в формате манга (японский черно-белый комикс).

Талисман D’R’S из произведения не может принадлежать только одному человеку. Его владельцами считаются абсолютно все поклонники Димаша. Каждый получатель имеет возможность в течение месяца носить его, делать фото, размещать посты с интересными историями, связанными с талисманом, а после отправить его дальше. И так до тех пор, пока талисман не окажется со временем в музее, посвященном творчеству Димаша.

В 2021 году в Северо-Казахстанской области в пяти километрах от районного центра Акжарского района — села Талшык — установили мазар Байтайлак батыру.

Байтайлак батыр (1695-1745) был предводителем рода Шеруши-Керей. Мужество и отвагу именитого батыра признавали Кабанбай, Богенбай, Жанибек, Наурызбай батыры. Абылай-хан с высоким почтением и уважением относился к нему. Место захоронения Байтайлак батыра включено в Карту сакральных мест Северо-Казахстанской области.

В 2022 году во время официального визита в г. Ташкент Президенты Казахстана и Узбекистана подписали Договор о союзнических отношениях. Этот прорывной документ исторического значения открыл новые горизонты и в полной мере отразил обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, был подписан Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы.