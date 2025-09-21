21 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1951) родился ТАСБУЛАТОВ Абай Болюкпаевич — представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант. Доктор исторических наук, академик Национальной Академии естественных наук (07.2011).

Фото: Wikipedia

Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1973); Военную академию имени М. В. Фрунзе, офицер мотострелковых войск (1980-1983).

Трудовая деятельность: командир взвода, роты Алма-Атинского общевойскового командного училища (1973-1980); преподаватель, командир батальона курсантов, старший офицер кафедры тактики Алма-Атинского общевойскового командного училища (1983-1991); начальник отдела вузов и допризывной подготовки Государственного комитета обороны Республики Казахстан (1991-1992); начальник Алма-Атинского общевойскового командного училища (1992-02.1997); начальник Военной академии Вооруженных сил Республики Казахстан (1997-2002); заместитель министра обороны РК (2002-2006); командующий Республиканской гвардией РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

Награжден орденами «Даңқ» II, I ст., «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» I степени, «Петра Великого» I ст.; юбилейными медалями и за выслугу лет.

61 год назад (1964) родился СМИРНОВ Владимир Михайлович — казахстанский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года, 4-кратный чемпион мира, 4-кратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Фото: sk-sport.kz

Родился в г. Щучинск Кокчетавской области. Окончил курсы инструкторов спорта Военного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, инструктор спорта (1983); Казахский государственный институт физической культуры, преподаватель по физической культуре и спорту (1986).

Трудовая деятельность: выступал в составе сборных СССР и СНГ (1980-1992); выступал под флагом Казахстана (1992-1999); участник XV Олимпийских зимних игр в Калгари (1988); участник XVI Олимпийских зимних игр в Альбервилле (1992); участник XVII Олимпийских зимних игр в Лиллехаммере (1994); участник XVIII Олимпийских зимних игр в Нагано (1998); участник Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета на Олимпиаде в Нагано; ассистент спортивного директора Международного союза биатлонистов (2004-2005); вице-президент по спорту, Конгресс МСБ (2006-2010); заместитель полномочного представителя «Скания Казахстан», генеральный директор ТОО «Скания Сентрал Эйша», советник «Скания» по СНГ (2005-2014); генеральный директор корпоративного фонда Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» (2014); почетный консул РК в Швеции. В настоящее время является гражданином Швеции.

Награжден орденами «Даңқ», Дружбы народов (1988); медалями: 4 золотые (1987, 1989, 1993, 1995), 4 серебряные, 3 бронзовые, высшей норвежской спортивной наградной — Холменколленской медалью. Обладатель Кубка мира: 1991/92, 1993/94.

47 лет назад (1978) родился СУЛТАНОВ Айдос Едигеулы — председатель Туркестанского областного суда.

Фото: baribar.kz

Родился в Сайрамском районе Туркестанской области. Окончил юридический институт, г. Костанай (2000).

Трудовая деятельность: сотрудник УВД г. Шымкента следственного отдела по особо тяжким преступлениям (1997-2000); следователь по преступлениям в отношении частных лиц УВД Южно-Казахстанской области (2000-02.2001); следователь по особо тяжким преступлениям в отношении частных лиц УВД Южно-Казахстанской области (02.2001-09.2004); начальник следственного отдела ДВД ЮКО (2004-2008); судья Енбекшинского района города Шымкент (2008-09.2013); председатель Тюлькубасского районного суда Южно-Казахстанской области (2013-10.2017); председатель Энбекшинского районного суда города Шымкент (2017-2021); председатель судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда (2021-2024).

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

46 лет назад (1979) родился ДУЙСЕБАЕВ Асылбек Жексенбаевич — председатель правления ТОО «City Transportation Systems».

Фото: cts.gov.kz

Уроженец Целиноградской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, экономист (2001).

Трудовая деятельность: контролер-ревизор компании «Агро-Центр Астана» (1998); главный специалист Комитета ВЭС столицы, главный специалист Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Агентства по связям и информатизации Республики Казахстан, начальник отдела Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, главный инспектор организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2005); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); помощник акима Карагандинской области (2006); заместитель акима района имени Казыбек би г. Караганда (2006); заместитель акима Караганды (2006-2007); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2007-2009); заместитель акима Карагандинской области (2009-2010); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2011); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2012-2014); первый заместитель акима Карагандинской области (2014-2022).

37 лет назад (1988) родился МЕДЕУОВ Нурдаулет Данабаевич — руководитель управления туризма Туркестанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Казыгуртском районе Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (2010) специальность «Туризм».

Трудовая деятельность: и.о директора ОО «Ассоциация развития туризма ЮКО» (2013-2015); инструктор, ГУ «Станция юных путешественников» управления образования города Астаны (2016-2017); инструктор ГККП центр туризма и краеведения детей и юношества города Астаны (2017); бизнес тренер Бейнеуского районного филиала ОКП «Атамекен» Мангистауской области проект «Бастау бизнес» (2017); бизнес тренер Бейнеуского районного филиала ОКП «Атамекен» Мангистауской области проект «Бастау бизнес» (2018); заместитель руководителя КГУ Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» управления туризма и внешних связей Туркестанской области (2019); заместитель руководителя КГУ Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» управления туризма Туркестанской области (2019-2020); и. о. главного специалиста отдела развития туризма управления туризма Туркестанской области (2020); и. о. главного специалиста отдела планирования и реализации туристских проектов управления туризма Туркестанской области (2020); руководитель отдела планирования и реализации туристских проектов управления туризма Туркестанской области (2020); руководитель отдела развития туризма и реализации туристских проектов управления туризма Туркестанской области (2020-2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

36 лет назад (1989) родился АБИЛКАСЫМОВ Тимур Бокейханович – первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Алматы. Окончил KIMEP (2012); London Metropolitan University (2016); Johns Hopkins University (2015).

Трудовая деятельность: игрок национальной сборной Казахстана по регби, профессиональный регбийный клуб «Алматы» (2008-2010, 2013-2014); начальник отдела рыночных рисков и рисков ликвидности, специалист отдела финансового анализа АО «KazInvestBank» (2014-2016); руководитель Службы управления рисками и внутреннего контроля ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдерi» (2016-2017); заместитель директора Департамента управления рисками и внутреннего контроля АО НК «Казахстан темир жолы» (2017-2018); старший партнер ПОО «Radius Advisory Lab» (2018-2021); советник председателя, CDO Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (2021-2024); председатель правления корпоративного фонда «NAC Analytica» (2024); заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (2024-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

35 лет назад (1990) родилась ТУРСЫН (Турсынбаева) Альмира — актриса, сценарист, сыграла главную роль в драме Акана Сатаева «Томирис».

Фото: instagram.com/almiratursyn

Родилась в городе Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби; Московский государственный университет, специальность «Бизнес администрирование».

Трудовая деятельность: директор организационного комитета Центрально-Азиатского конгресса деловых женщин; женский тренер-профориентатор.

В 2019 году Альмира Турсын сыграла главную роль в исторической ленте Акана Сатаева «Томирис». В 2020 году Альмира продолжила работу с режиссером Аканом Сатаевым в качестве сценариста спортивной драмы «Боксер». 29 сентября 2022 года состоялась премьера казахстанской драмы Адильхана Ержанова «Голиаф», где Альмира Турсын сыграла роль супруги главного героя. Актриса стала победительницей конкурса Mrs. Globe Kazakhstan-2022.

Также в этот день родились:

121 год назад (1904-1998) родился БАДЫРОВ Капан Оралулы — актер и режиссер-постановщик, народный артист Казахстана, один из основоположников казахского театра.

Фото: instagram.comnovoetv

Уроженец Костанайской области. Среди ролей: Еркебулан («Қызыл сұңқарлар» С. Сейфуллина), Науан Хазрет, Амангельды («Ақан сері — Ақтоқты», «Амангельды» Г. Мусрепова), Жомарт («Миллионер» Г. Мустафина), профессор Мамлюк («Профессор Мамлюк» Ф. Вольфа), Бекболат («Майдан» Б. Майлина), Толе би («Ант» Т. Ахтанова), М. Яровой («Любовь Яровая» К. Тренева), Отелло («Отелло» У. Шекспира).

Талант актера раскрылся в драматургии М. Ауэзова. Сыграл в 21-й пьесе писателя. В 1952 году за роль Абая в инсценировке «Абай» ему присуждена Государственная премия СССР. Как режиссер поставил пьесу «Жолбарыс» А. Абишева. В кино сыграл роли: Каратай («Амангельды»), Айдар, Сырттан («Абай әні»), Кореген («Алып туралы аңыз»), Сарсен («Пути жизни»).

Автор книг «Өткендер мен өткелдер», «Естен кетпес есімдер», «Театр — моя судьба».

Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени и орденом «Дружбы народов».