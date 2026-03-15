    13:45, 15 Март 2026 | GMT +5

    21-летняя казахстанка стала вице-чемпионкой Азии по легкой атлетике

    Казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева выиграла серебряную медаль на чемпионате Азии по спортивной ходьбе, проходящем в эти дни в японском городе Номи, передает Kazinform.

    Фото: Федерация легкой атлетики РК

    На этот раз соревнования по спортивной ходьбе на чемпионате Азии организовали по кольцевой трассе, в связи с чем участникам пришлось пройти по кругу 21 раз.
    По итогам соревнования 21-летняя казахстанская спортсменка финишировала второй с результатом 1 час 37 минут и 15 секунд.

    Напомним, в прошлом году там же в Номи Ясмина была третьей на 20-километровой дистанции. Отметим, что для нее это первый старт в нынешнем сезоне.

    Ранее стало известно, что Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытом помещении с семью медалями. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика
    Альберт Ахметов
