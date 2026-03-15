13:45, 15 Март 2026 | GMT +5
21-летняя казахстанка стала вице-чемпионкой Азии по легкой атлетике
Казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева выиграла серебряную медаль на чемпионате Азии по спортивной ходьбе, проходящем в эти дни в японском городе Номи, передает Kazinform.
На этот раз соревнования по спортивной ходьбе на чемпионате Азии организовали по кольцевой трассе, в связи с чем участникам пришлось пройти по кругу 21 раз.
По итогам соревнования 21-летняя казахстанская спортсменка финишировала второй с результатом 1 час 37 минут и 15 секунд.
Напомним, в прошлом году там же в Номи Ясмина была третьей на 20-километровой дистанции. Отметим, что для нее это первый старт в нынешнем сезоне.
Ранее стало известно, что Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытом помещении с семью медалями.