21-летняя казахстанка стала вице-чемпионкой Азии по легкой атлетике

На этот раз соревнования по спортивной ходьбе на чемпионате Азии организовали по кольцевой трассе, в связи с чем участникам пришлось пройти по кругу 21 раз.

По итогам соревнования 21-летняя казахстанская спортсменка финишировала второй с результатом 1 час 37 минут и 15 секунд.

Напомним, в прошлом году там же в Номи Ясмина была третьей на 20-километровой дистанции. Отметим, что для нее это первый старт в нынешнем сезоне.

Ранее стало известно, что Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытом помещении с семью медалями.