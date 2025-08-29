21 кабинет инклюзивного образования открыли в один день в Акмолинской области

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, все кабинеты оснащены по методике Монтессори, интерактивной доской, различными предметами для разработки моторики конечностей, уголком отдыха и психологического сопровождения.

На открытие кабинета в школе района Биржан сал приняла участие руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Акмолинской области Асемгуль Сулейменова, а в Атбасарском районе — председатель координационного совета по развитию инклюзивного образования в Акмолинской области Марат Ибраев.

Фото: управление образования Акмолинской области

Фото: управление образования Акмолинской области

— Открытие новых кабинетов поддержки инклюзивного образования способствует формированию единого образовательного пространства, обеспечению доступа к качественному образованию для всех обучающихся с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, — сказала Асемгуль Сулейменова.

Всего в Акмолинской области открыто 126 кабинетов инклюзивного образования.

Фото: управление образования Акмолинской области

Фото: управление образования Акмолинской области

Ранее сообщалось, что вузам и колледжам в Казахстане поручено создать 100% инклюзивную среду к 2029 году.





