    02:33, 29 Август 2025 | GMT +5

    21 кабинет инклюзивного образования открыли в один день в Акмолинской области

    Кабинеты были открыты в режиме телемоста на базах общеобразовательных школ Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление образования Акмолинской области

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, все кабинеты оснащены по методике Монтессори, интерактивной доской, различными предметами для разработки моторики конечностей, уголком отдыха и психологического сопровождения.

    На открытие кабинета в школе района Биржан сал приняла участие руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Акмолинской области Асемгуль Сулейменова, а в Атбасарском районе — председатель координационного совета по развитию инклюзивного образования в Акмолинской области Марат Ибраев.

    Фото: управление образования Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    — Открытие новых кабинетов поддержки инклюзивного образования способствует формированию единого образовательного пространства, обеспечению доступа к качественному образованию для всех обучающихся с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, — сказала Асемгуль Сулейменова.

    Всего в Акмолинской области открыто 126 кабинетов инклюзивного образования.

    Фото: управление образования Акмолинской области
    Фото: управление образования Акмолинской области

    Ранее сообщалось, что вузам и колледжам в Казахстане поручено создать 100% инклюзивную среду к 2029 году. 


