21 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

42 года назад (1983) родился ОРАЛБАЕВ Азат Абдугалиевич — аким Ордабасинского района Туркестанской области.

Родился в селе Бадам Ордабасинского района Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Алматинский экономический университет, экономист (2006).

Трудовая деятельность: начальник отдела кадров ТОО «Батсу» (2003); специалист районного отдела труда и социальной защиты населения Ордабасинского района (2004-2005); специалист районного отдела занятости и социальных программ Ордабасинского района (2005-2006); главный специалист аппарата акима сельского округа Бадам Ордабасинского района (2006-2007); заместитель акима сельского округа Бадам Ордабасинского района (2007); аким сельского округа Бадам Ордабасинского района (2007-2010); начальник районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ордабасинского района (2010-2012); заведующий аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района (2012-2013); начальник аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района (2013-2017); заместитель акима района, аппарат акима села Темирлан Ордабасинского района (2017-2023).

На занимаемой должности с августа 2023 года.

38 лет назад (1987) родился ОТЫНШИЕВ Меиржан Батырбекович — председатель маслихата города Алматы.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Международное право»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность «Экономика»; Академию государственного управления при Президенте РК, специальность «Государственное и местное управление» — магистр.

Трудовая деятельность: и. о. главного специалиста, главный специалист отдела планирования и финансирования бюджетных программ, государственных закупок, главный специалист юридического отдела, руководитель отдела внутреннего контроля управления занятости и социальных программ города Алматы (01.2010-05.2014); заместитель руководителя управления занятости и социальных программ города Алматы (05.2014-12.2017); руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы (12.2017-02.2019); заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы (03.2019-01.2021); первый заместитель Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» (01.2021-03.2022); исполнительный секретарь Алматинского городского филиала партии «AMANAT» (03.2022-01.2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2020).

35 лет назад (1990) родился КУДАБАЕВ Дастан Амангельдиевич — заместитель акима города Караганды.

Родился в г. Караганда. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, специальность «Финансист» (2011); Карагандинский государственный университет имени Букетова, специальность «Юрист» (2013); Карагандинский государственный технический университет, магистр техники и технологии (2014); Академию экономики и статистики, магистр экономических наук (2019).

Трудовая деятельность: финансовый директор Карагандинского колледжа экономики и статистики (2008-2010); менеджер отдела кредитования в филиале банка АО Kassa Nova, Караганды (2010-2012); помощник руководителя аппарата акима Карагандинской области (2012); помощник акима Караганды, советник акима Караганды (2012-2014); финансовый директор Карагандинского колледжа экономики и статистики (2014); главный специалист ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области» (2015-2017); руководитель отдела ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области» (2017); заместитель руководителя — государственный инспектор труда ГУ «Управление по инспекции труда Карагандинской области» (2018-2023); руководитель управления предпринимательства Карагандинской области (2023-2024).

На занимаемой должности с января 2024 года.

Также в этот день родились:

90 лет назад (1935-2018) родился КАМАЛОВ Сухан Максутович — первопроходец и первооткрыватель месторождений в Приуралье, доктор геолого-минералогических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет, инженер-геолог (1959).

Трудовая деятельность: коллектор, инженер-геолог, старший геолог, главный геолог Урало-Волжской, Уральской НГРЭ (1959); главный геолог, начальник Уральской НГРЭ (1976); директор ПО «Уральскнефтегазгеология» (1985); первый заместитель председателя Комитета по геологии и охране недр КазССР (1989); генеральный директор ГП «Карачаганакгазпром» (1991); директор НИПИ газовой промышленности «Казахгазжобалау», директор Западно-Казахстанского центра НИА РК, генеральный директор (1992); советник генерального директора ТОО «Научно-исследовательский и проектный институт «Газжобалау».

Награжден орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», «Парасат» (1999), «Барыс» III степени (2007); медалями.