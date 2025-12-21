21 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день баскетбола

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 декабря Всемирным днем баскетбола и рекомендовала государствам-членам взять на вооружение наилучшую практику и средства для пропаганды спорта и физической активности среди всех членов общества и в этой связи приветствует инициативы по проведению конкретных дней, посвященных образованию, здоровью, молодежи и спорту, включая специализированные спортивные дни, на национальном и местном уровнях в качестве средства укрепления физического и психического здоровья и благосостояния и развития в обществе культуры спорта.

СОБЫТИЯ

В 1868 году была образована Акмолинская область в составе Степного генерал-губернаторства с центром в городе Омск. В ее состав входили 5 уездов — Акмолинский, Омский, Петропавловский, Кокшетауский, Сарысуский.

В 1991 году была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы Содружества Независимых Государств. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием».

В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял Закон «О прокуратуре Республики Казахстан».

В 1993 году Указом Президента Республики Казахстан было утверждено описание «Золотой Звезды» звания «Халық Қаһарманы».

Звание «Халық Қаһарманы» — высшая степень отличия в Республике Казахстан наравне с орденом «Алтын қыран» («Золотой орел») — знак высшей степени отличия Республики Казахстан. Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Государством Израиль было открыто посольство Республики Казахстан в городе Тель-Авиве.

В 2010 году АО «Казпочта» ввело в обращение четыре художественные почтовые марки из серии «Спорт» — «Прыжки с трамплина», «Фигурное катание», «Фристайл» и «Эмблема VII зимних Азиатских игр», приуроченные VII зимним Азиатским играм, которые состоялись в городах Астана и Алматы в январе–феврале 2011 года.

Марки, посвященные Олимпийским играм, пользуются особой популярностью у филателистов многих стран мира. Казахстан считает за честь выпускать почтовую продукцию с олимпийской символикой.

В 2010 году вышла в свет книга Абая на немецком языке, в которую вошли стихотворения и «Слова назидания» великого казахского поэта-просветителя. Спонсором выпуска нового издания стал известный писатель, создатель Международного клуба Абая и журнала «Аманат» Роллан Сейсенбаев. Он давно хотел перевести произведения Абая, Шакарима и многих других казахских писателей и философов на иностранные языки, чтобы познакомить мир с казахской культурой.

В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение две памятные серебряные монеты — «Петроглифы Тамгалы» из серии «Достояние Республики» с позолотой и с тампопечатью «proof» качества номиналом 500 тенге и посвященную 20-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 10-летию Организации Договора о коллективной безопасности «proof» качества номиналом 500 тенге.

В 2012 году на основе материалов археологических раскопок сакского периода был снят мультфильм «Легенды о Крылатом барсе». Аниматоры надеются, что их герой поможет детям глубже узнать историю родной страны, а Сауран и Барс станут героями для подражания.

В 2013 году пять проектов студентов Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова названы в числе лучших на III международном фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии в Стамбуле (Турция).

Более 100 представителей 48 высших учебных заведений одиннадцати евроазиатских стран представили на конкурс 260 работ.

В 2018 году биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX) стала полноправным членом Федерации евроазиатских фондовых бирж, которая объединяет 33 члена из Европы, Азии и Средиземноморского бассейна.

Целью и миссией Федерации является содействие сотрудничеству, развитию и продвижению рынков капитала Евразийского региона (Европа, Азия, Средиземноморский бассейн). Членство в этой организации дает AIX возможность получить преимущества FEAS, такие как поддержка бизнеса, обмен знаниями через тренинги и вебинары, исследования и публикации, PR поддержка, участие в флагманском мероприятии FEAS ConFEAS.

В 2019 году президент киностудии «Казахфильм» Арман Асенов стал членом исполнительного комитета Ассоциации кинематографистов тюркского мира. Решение о принятии в состав Ассоциации нового члена было принято единогласно.

В 2019 году в Ташкенте, во Дворце международных форумов «Узбекистан», состоялось торжественное закрытие Года Казахстана в Узбекистане. В течение года в Узбекистане были проведены форумы, конференции, выставки, а также большое количество культурных, спортивных и туристических мероприятий. Стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество, культурное взаимодействие между Казахстаном и Узбекистаном являются логическим продолжением исторической дружбы, выйдя на современном этапе на еще более высокий уровень.

В 2020 году школьники столицы Казахстана стали лучшими в международном конкурсе научных проектов, прошедшем в бразильском городе Ново-Гамбурге в рамках 35-й международной образовательной выставки «MOSTRATEC». В дистанционном конкурсе в связи с пандемией приняли участие кандидаты из 35 стран с 752 проектами. Из них 25 учащихся школ Казахстана.

В 2021 году к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова были выпущены монеты из мельхиора номиналом 100 тенге, продолжающие серию «Выдающиеся события и люди».

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Хаджимукана Мунайтпасова, слева от портрета — надпись 150 JYL, обозначающая юбилейную дату, справа — сюжетный фрагмент спортивной борьбы и надпись «2021», обозначающая год изготовления, слева по окружности монеты — надпись QAJYMUQAN MUŃAITPASULY.

В 2021 году были выпущены в обращение коллекционные монеты TILASHAR. Монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию «Обряды, национальные игры Казахстана».

«Тілашар» — особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.

В 2021 году в Казахстане открылось представительство военного атташе при посольстве Чешской Республики.

Казахстанская сторона выразила признательность за открытие аппарата военного атташе при посольстве Чехии в Казахстане. Полковник Олжас Хусаинов отметил, что военное сотрудничество Казахстана и Чехии находится на начальном этапе развития и выразил надежду на его практическую активизацию.

В 2023 году в Вашингтоне прошло мероприятие Посольства РК в США по торжественному вручению книг о литературе и культуре Казахстана в коллекцию Библиотеки Конгресса США. В фонд старейшей американской исследовательской библиотеки переданы книги, которые должны пополнить знания американских читателей о Казахстане и стать мостом культурного сотрудничества для будущих поколений. Первая книга — «Мечта Абая» о великом казахском поэте, мыслителе и философе, который имеет первостепенное значение в отечественной культуре и литературе. Книга «Избранные произведения Шокана Валиханова», написанная иностранными авторами Н. Филдингом и доктором А. Тейтом, отображает вклад выдающегося казахского этнографа в историю и культуру Казахстана. «Современная казахская литература» содержит прозу казахской культуры. «Плато Ассы» познакомит американских читателей с прекрасными пейзажами природы к востоку от Алматы. Представитель библиотеки Конгресса Хирад Динавари поблагодарил за замечательные книги о Казахстане, которые пополнят каталоги о Центральной Азии.

В 2024 году в Казахстане начал работу институт микрофинансового омбудсмана. Его основная цель — обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсман будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами. Обратиться за помощью к омбудсману могут только клиенты микрофинансовых организаций (МФО) — физические лица. Его услуги — бесплатные. Он будет действовать как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд.