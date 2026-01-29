203 млрд тенге нарушений: ВАП подвела итоги аудита в Алматы

На сегодняшний день Алматы остается крупнейшим экономическим центром республики. Город, где проживает более 11% населения, формирует почти 22% ВВП. Однако экономика города по-прежнему ориентирована преимущественно на торговлю и услуги, в то время как производственный и инновационный секторы развиваются менее динамично. Это сдерживает темпы роста Алматы.

Проверкой ВАП выявлены недостатки и отдельные нарушения в планировании, управлении и контроле.

— План развития Алматы на 2021–2025 годы, несмотря на регулярные корректировки, не стал достаточно эффективным инструментом управления. Аудит выявил практику неполного финансирования намеченных мероприятий, что не позволило достичь отдельных целевых индикаторов. Несмотря на рост числа бюджетных инвестиционных проектов — с 365 в 2022 г. до 529 в 2025 г. — при их реализации отмечен ряд недостатков. Например, по проектам строительства 41 многоквартирного дома в микрорайоне Жас-Канат, которые были заключены в 2021 году, на момент аудита 7 домов не завершены, а еще 12 не переданы в коммунальную собственность из-за отсутствия благоустройства прилегающей территории. Во время проверки у аудиторов возникло немало вопросов к работе управления городской мобильности. За 2022–2025 годы им допущена необоснованная выплата субсидий перевозчикам на 2,3 млрд тенге, — говорится в сообщении.

Как следует из аудиторского заключения, управлению земельных отношений необходимо повысить прозрачность при распределении земельных участков и усилить контроль за их целевым использованием. Несоблюдение плотности застройки в итоге привело к нагрузке на инженерную и транспортную инфраструктуру, а также к отсутствию шаговой доступности к социальным благам для населения города.

— Что касается деятельности социально-предпринимательской корпорации «Алматы», по мнению аудиторов, она сопровождается системной неэффективностью. Так, бюджетные инвестиции в размере около 30 млрд тенге на строительство жилья остаются неосвоенными почти три года. СПК также не в полной мере справилась со стабилизацией цен на продовольствие. Бюджетные кредиты при этом использовались неэффективно и размещались в финансовые инструменты. В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на сумму свыше 203 млрд тенге, из них во время проведения проверки возмещено более 26 млрд тенге, а также восстановлено по учету и путем выполнения работ — свыше 83 млрд тенге, — пояснили в ВАП.

Отмечается, что материалы по 417 фактам с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.