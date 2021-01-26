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200 новых школ поручил построить Глава государства в 2021 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Января 2021, 14:40
200 новых школ поручил построить Глава государства в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил построить в 2021 году 200 новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня растет количество детей с особыми образовательными потребностями. Они нуждаются в повышенной заботе. Поручаю Правительству принять меры по обновлению нормативов финансирования с учетом реальных потребностей и современных стандартов.

В рамках предвыборной Платформы партии «Nur Otan» было обещано до 2025 года построить 800 новых школ. Нужно уже сейчас приступить к этой работе. Поручаю построить в этом году 200 новых школ», - сказал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.

Ранее Президент высказался о проблеме с очередностью в дошкольных организациях.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


Президент Казахстана   Правительство РК   Образование   Нур Отан   Строительство  
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