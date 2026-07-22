200 фактов использования поддельных документов выявили на границе Казахстана
Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска проводится постоянная работа по недопущению в страну лиц с поддельными или чужими документами, передает агентство Kazinform.
По информации КНБ, только с начала текущего года при осуществлении пограничного контроля на пунктах пропуска пресечено 200 таких фактов.
Большинство правонарушителей использовали поддельные визы и бланки документов с установочными данными третьих лиц.
Частые случаи их применения выявлялись на южных участках границы и международных авиалиниях.
Необходимо отметить, что в 2025 году зафиксировано 661 аналогичное правонарушение.
Пограничная служба КНБ информирует, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, что более пяти тысяч нарушителей задержали на границе Казахстана в июне.