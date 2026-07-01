Более пяти тысяч нарушителей задержали на границе Казахстана в июне

За месяц в пограничном пространстве задержан 5 281 нарушитель законодательства Республики Казахстан. Из них 4 493 — иностранные граждане, передает Kazinform со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Кроме того, предотвращено 1 476 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу. Общая сумма составила 4,3 млрд тенге.

В том числе пресечены 32 факта незаконного перемещения наркотических средств, 66 фактов перемещения оружия и боеприпасов. Изъято 84 единицы холодного оружия и 44 единицы боеприпасов.

Также пограничники пресекли 708 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов объемом свыше 45 тонн на сумму 13,6 млн тенге.

Помимо этого, предотвращено 489 фактов незаконного перемещения товаров народного потребления на сумму более 2,1 млрд тенге, а также 181 факт перемещения валюты на сумму более 2,2 млрд тенге.

Отдельная работа проведена в акватории Каспийского моря. Там пресечено 27 фактов браконьерства. Изъято 24,7 километра орудий браконьерского лова, а также 94 рыбы осетровых пород общим весом 658 килограммов.

По данным КНБ, сумма предотвращенного ущерба превысила 285 млн тенге.

В рамках компетенции Пограничной службы возбуждено 50 уголовных дел, проводятся следственные мероприятия. Также в производстве находится 3 526 административных дел, по которым наложены штрафы на сумму более 36 млн тенге.

По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Ранее сообщалось о том, что 15 иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения границы Казахстана.