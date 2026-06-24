15 иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения границы Казахстана

Погранслужба КНБ пресекла 25 каналов нелегальной миграции с начала года, передает Kazinform.

— В июне 2026 года задержаны 15 иностранных граждан при попытке незаконного пересечения Государственной границы РК в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях. В целом, с начала года задержано 100 нарушителей и ликвидировано 25 каналов незаконной миграции, — сообщает КНБ.

В ведомстве отметили, что по этим фактам возбуждено 178 уголовных дел по статье 392 УК РК.

— Напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение Государственной границы РК и содействие подобным действиям, а также призывает граждан строго соблюдать требования законодательства страны, — добавили в Пограничной службе КНБ.

Ранее в КНБ подтвердили расследование в отношении врио главы миграционной полиции Шымкента.