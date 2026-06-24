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    15 иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения границы Казахстана

    Погранслужба КНБ пресекла 25 каналов нелегальной миграции с начала года,  передает Kazinform.

    пограничники
    кадр из видео

    — В июне 2026 года задержаны 15 иностранных граждан при попытке незаконного пересечения Государственной границы РК в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях. В целом, с начала года задержано 100 нарушителей и ликвидировано 25 каналов незаконной миграции, — сообщает КНБ. 

    В ведомстве отметили, что по этим фактам возбуждено 178 уголовных дел по статье 392 УК РК.

    — Напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение Государственной границы РК и содействие подобным действиям, а также призывает граждан строго соблюдать требования законодательства страны, — добавили в Пограничной службе КНБ.

    Ранее в КНБ подтвердили расследование в отношении врио главы миграционной полиции Шымкента.

    КНБ Пограничники Иностранцы Граница Мигранты
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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