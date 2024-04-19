20 тонн гумпомощи направили депутаты маслихата Алматы в СКО

Депутаты маслихата Алматы отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Северо-Казахстанской области, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель маслихата города Меиржан Отыншиев подчеркнул важность объединения усилий в такие сложные моменты.

- Объединение усилий на различных уровнях общества и государства является ключом к преодолению трудностей и восстановлению общества после стихийных бедствий. В такой момент для наших сограждан мы не смогли остаться в стороне. Вместе с депутатами маслихата города и городским филиалом РПП «Атамекен» организовали сбор, связавшись с коллегами из Северо-Казахстанской области, и на личные средства депутатов закупили нужные предметы на 10 миллионов тенге. С момента начала бедствий в ряде регионов страны наши фракции партий, представленные в маслихате, и компании депутатов также оказывают всестороннюю поддержку, - сообщил Меиржан Отыншиев.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Так, члены фракции городского филиала партии «AMANAT» направили различные виды помощи на сумму 600 миллионов тенге, включая перечисление средств в фонды, продукты питания, медикаменты, специальную технику и строительные материалы для восстановления разрушенных домов и инфраструктуры. Депутаты от партии «Respublica» отправили порядка 80 тонн гуманитарной помощи в регионы, пострадавшие от паводков, на общую сумму 80 миллионов тенге. А члены фракции «Народной партии Казахстана» и «Байтақ» оказали помощь на свыше 150 миллионов тенге и 90 миллионов тенге соответственно, включая продовольственные товары, специальную одежду, гигиенические средства и так далее.

Гуманитарная помощь, отправленная вместе с фурой, отражает широкий спектр потребностей пострадавших. Среди предметов первой необходимости в списке помощи значатся продукты питания, питьевая вода, матрасы, газовые плиты, постельные принадлежности, моторные лодки, спасательные жилеты, мешки, разные виды фонарей, рации, резиновые комбинезоны и сапоги, перчатки и многое другое.

- Также хочу отметить, что наш депутат Мурат Утемисов, возглавляющий компанию Kusto Home, посещает пострадавшие регионы. Он объявил о выделении средств в размере 400 миллионов тенге на оказание помощи и ликвидацию последствий. В Атырауской, Актюбинской и Костанайской областях уже оказывают помощь. Надеемся, что эта помощь будет ценной для всех, кто нуждается в поддержке и будет способствовать быстрому восстановлению регионов после недавних бедствий, - отметил председатель маслихата.

Он также добавил, что гуманитарная помощь будет оказываться и дальше.

- Гуманитарная помощь будет продолжаться. Мы должны понимать, что сейчас вода уйдет, после этого нужна будет помощь в виде строительных материалов. Мы будем оказывать помощь по мере необходимости. Это не разовая акция, - заявил Меиржан Отыншиев.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Первый заместитель председателя Алматинского городского филиала НПК Газиз Жанибек добавил, что активисты и члены партии совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен», депутатами маслихата с первых дней паводков активно участвуют в организации гумпомощи.

- Мы направили одну фуру в Атыраускую область. Сегодня грузим вторую фуру, она отправится в Петропавловск. Активная работа продолжается. Неравнодушные граждане, предприниматели отзываются, помогают, приезжают в пункты сбора. Многие откликнулись на призывы о помощи. Это радует. Верю, что вместе мы победим, - сказал он.

Руководитель аппарата региональной палаты предпринимателей «Атамекен» по Алматы Адлет Керимбеков отметил, что в городе недавно был открыт пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.

- 9 апреля палата предпринимателей Алматы открыла пункт приема гуманитарной помощи регионам, пострадавшим от паводков. Всего за несколько дней предприниматели и жители города собрали 20 тонн груза на общую сумму порядка 250 млн тенге. Это продукты питания, предметы гигиены, спецодежда, обувь, детская одежда, пастельные принадлежности. Гумпомощь была направлена в Атырау, - сказал он.

Пункт приема работает по адресу: улица Потанина, 45, с 10:00 до 19:00 каждый день. Контакты: 8 701 999 31 37, 8 702 922 22 69.