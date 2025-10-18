20 тысяч вольт: жителей Астаны предупредили о подключении электроснабжения LRT

По данным компании, 18 октября в 10:00 в Астане на участке между станциями № 109 и № 111 будет подано электрическое напряжение на оборудование системы электроснабжения LRT.

Напряжение составит 20 000 вольт — это уровень, представляющий серьезную опасность для жизни.

Жителей и работников города просят соблюдать меры безопасности. Не приближайтесь к контактным рельсам, кабелям и оборудованию, не выходите на станции и пути без официального разрешения. Любое нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током.

Напомним, 17 октября на перегоне между станциями № 104 и № 105 по проспекту Кабанбай батыра в районе стеллы «Звезда Астаны» на эстакадный путь подняли третий поезд LRT.