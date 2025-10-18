РУ
    22:50, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    20 тысяч вольт: жителей Астаны предупредили о подключении электроснабжения LRT

    На участок линии LRT подадут напряжение на оборудование системы электроснабжения, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

    Фото: CTS

    По данным компании, 18 октября в 10:00 в Астане на участке между станциями № 109 и № 111 будет подано электрическое напряжение на оборудование системы электроснабжения LRT.

    Напряжение составит 20 000 вольт — это уровень, представляющий серьезную опасность для жизни.

    Жителей и работников города просят соблюдать меры безопасности. Не приближайтесь к контактным рельсам, кабелям и оборудованию, не выходите на станции и пути без официального разрешения. Любое нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током.

    Напомним, 17 октября на перегоне между станциями № 104 и № 105 по проспекту Кабанбай батыра в районе стеллы «Звезда Астаны» на эстакадный путь подняли третий поезд LRT. 

