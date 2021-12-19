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20 семей отметили новоселье в Семее

19 Декабря 2021 04:36
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20 семей отметили новоселье в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее, в поселке Ушактар, в день празднования 30-летия Независимости РК, вручили ключи новоселам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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По информации городского инфоцентра, п оздравить обладателей новых квартир приехал аким Семея Бакытжан Байахметов.

«Ведется активная работа по обеспечению жильем по программе «Одноэтажный Восток». Сегодня мы вручаем ключи нашим новоселам. Желаю им счастья в новых домах и поздравляю с этим замечательным событием», - поздравил аким Семея Бакытжан Байахметов.

Ключи от новых квартир в этот праздничный день получили 20 новосёлов.

«В этом году по программе «Одноэтажный Восток» было построено 40 квартир. Сегодня ключи получили 20 новоселов. Очень примечательно, что новоселье празднуют именно в День Независимости», - отметил руководитель компании-застройщика Кайырлы Касенов.

Многодетная мать Умит Кыргызова стояла в очереди на жилье на протяжении нескольких лет и вот отпраздновала долгожданное новоселье.

«Я многодетная мама, у меня четверо детей. Очень рада, что сегодня нам, наконец, вручили ключи от новой квартиры. Я стояла в очереди около четырех лет», - рассказала Умит.

В целом в очереди на жилье в городе стоят 12 200 человек.

«Мы распределяем жилье по программе «Одноэтажный Восток», обеспечили 16 многодетных семей и четыре семьи из социально-уязвимых слоев населения в поселке Ушактар. До конца года планируется обеспечить жильем еще 20 семей: 10 многодетных и 10 из социально-уязвимых слоев населения. В первом полугодии 2022 года мы предоставим 128 квартир в микрорайоне Карагайлы. Жильем будут обеспечены 32 многодетные семьи, 25 детей-сирот и 71 семья из социально-уязвимых слоев населения», - добавила заместитель руководителя отдела ЖКХ Диана Шаяхметова.




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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Строительство   #Жилье   #День Независимости    #Общество  
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