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    20 подрядчикам Павлодарской области приостановили действие строительных лицензий

    По информации управления ГАСК Павлодарской области, с начала года проведены 63 внеплановые проверки строительных объектов, в ходе которых составлены 85 протоколов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строительство, стройка
    Фото: Kazinform

    Отмечается, общая сумма наложенных штрафов по результатам проверок превысила 36,6 миллионов тенге. Наиболее распространенными нарушениями остаются проведение строительно-монтажных работ без уведомления, отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы, а также нарушения требований к качеству строительства.

    — По решению суда подлежат сносу 2 самовольно возведенных объекта в Павлодаре. По представлению прокуратуры к административной ответственности привлечены 52 лицензиата строительной, проектной и изыскательской деятельности, сумма штрафов превысила 6,4 миллиона тенге. Также приостановлено действие 20 лицензий, — сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области Казбек Арантаев.

    Напомним, четыре стройкомпании лишены лицензий в Алматы.

    Регионы Казахстана Строительство Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор