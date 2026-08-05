20 подрядчикам Павлодарской области приостановили действие строительных лицензий

По информации управления ГАСК Павлодарской области, с начала года проведены 63 внеплановые проверки строительных объектов, в ходе которых составлены 85 протоколов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, общая сумма наложенных штрафов по результатам проверок превысила 36,6 миллионов тенге. Наиболее распространенными нарушениями остаются проведение строительно-монтажных работ без уведомления, отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы, а также нарушения требований к качеству строительства.

— По решению суда подлежат сносу 2 самовольно возведенных объекта в Павлодаре. По представлению прокуратуры к административной ответственности привлечены 52 лицензиата строительной, проектной и изыскательской деятельности, сумма штрафов превысила 6,4 миллиона тенге. Также приостановлено действие 20 лицензий, — сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области Казбек Арантаев.

Напомним, четыре стройкомпании лишены лицензий в Алматы.