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    Четыре стройкомпании лишены лицензий в Алматы

    В Алматы по итогам контрольных мероприятий четыре строительные компании лишили лицензий, еще 350 компаниям приостановили действие лицензий, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Также меры были приняты в отношении 437 субъектов строительной деятельности.

    Особое внимание уделили подрядным организациям, занимающимся строительством социальных объектов.

    Так, государственной лицензии на проектирование I категории лишено ТОО «SK BEST Spec Story KZ». Кроме того, лицензий лишены ТОО «Отау-Құрмет», ТОО «ДО АО „КазНИИСА“, отдельного подвида лицензии лишено ТОО „Сәулет Құрылыс Консалтингі“.

    В городском управлении градостроительного контроля отметили, что работать смогут только компании, которые способны подтвердить свою квалификацию, соблюдать установленные требования и обеспечивать надлежащее качество строительства.

    Для сравнения, по итогам прошлого года лицензий были лишены восемь строительных компаний, большинство из которых также занимались строительством социальных объектов.

    Ранее сообщалось о лишении лицензий ряда строительных организаций, в том числе ТОО «Құрылысшы — ТБС», ТОО «AsiaMax», ТОО «СК 7 строй», ТОО «Аркада KZ», ТОО «Алатау сапа курылыс».

    Нарушения Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор