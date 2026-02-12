20 лет ожидания: в Кызылорде начали выдавать землю очередникам

В соответствии с Правилами, утверждёнными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 255, заявления граждан подлежат удовлетворению только при условии подготовки площадок, предназначенных для распределения, либо при наличии свободных территорий, предусмотренных для индивидуального жилищного строительства.

В этой связи на запрос агентства Kazinform о том, как продвигается очередь на получение земельных участков в областном центре, ответил аким города Нуржан Ахатов.

— В прошлом году нами совместно с прокуратурой была проведена соответствующая работа. Тогда выяснилось, что среди заявителей 2005 года оставалось около 300 человек, которые до настоящего времени не получили земельные участки. Всем им были направлены уведомления. С 1 января текущего года мы приступили к предоставлению земельных участков гражданам, вставшим в очередь в первой половине 2006 года. Продвижение есть. В основном земельные участки предоставляются в микрорайоне «Байтерек» города. В соответствии со спросом распределение также осуществляется и в сельских населённых пунктах, — сообщил он.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным городского отдела сельского хозяйства и земельных отношений Кызылорды, в областном центре насчитывается 70 763 человека, ожидающих предоставления земельного участка.