20 лет в ожидании участка: почему не движется земельная очередь в Кызылорде

В настоящее время земельные участки начинают выделяться именно этим заявителям. Однако очередь, сформированная в 2006 году и включающая 11 509 человек, до сих пор не начала продвигаться.

Согласно пункту 6 Правил, утвержденных приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 255, заявления граждан, обратившихся за земельными участками для индивидуального жилищного строительства, подлежат постановке на специальный учет.

Эти заявления могут быть удовлетворены лишь при наличии подготовленных площадей либо свободных территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

— На сегодня появилась возможность предоставить 1 883 земельных участка, срок аренды которых истек, в микрорайоне Байтерек и других районах города. Однако интерес к получению земли среди граждан, стоящих в очереди с 2005 года, остается низким. Именно это и мешает завершить распределение участков по заявкам 2005 года. Чтобы получить участок, гражданам, зарегистрированным в 2005 году, необходимо обратиться с заявлением в акимат города через портал egov.kz, — сообщил руководитель городского отдела сельского хозяйства и земельных отношений Мейрамбек Ажибеков.

С марта 2021 года на портале электронного правительства egov.kz была внедрена услуга постановки в очередь на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Также в обращение введена информационная система Единого государственного кадастра недвижимости, в которой отображается список граждан, вставших в очередь с 2005 года.

Очередь можно отслеживать через сайт map.gov4c.kz после регистрации в очереди на egov.kz.

В соответствии с Правилами предоставления прав на земельные участки для ИЖС, по запросу местных исполнительных органов из списка автоматически исключаются умершие граждане и те, кто сменил место жительства. Освободившийся порядковый номер переходит следующему в очереди, при этом нумерация пересчитывается соответствующим образом.

Согласно земельному законодательству, земельные участки для индивидуального строительства предоставляются сроком на три года на правах временного возмездного землепользования (аренды).

В соответствии со статьей 37 Земельного кодекса, если временный землепользователь надлежащим образом исполнял свои обязательства, он вправе заключить новый договор в порядке, предусмотренном частью второй статьи 44 Кодекса.

Если же участок не был освоен до окончания срока аренды, он подлежит возврату в государственную собственность. В случае, если участок не используется для целей индивидуального жилищного строительства, продлить аренду либо оформить участок в частную собственность невозможно.

— С начала 2024 года 331 земельный участок был возвращен в государственный фонд по причине неосвоения или завершения срока аренды. В этом же году предоставлены 58 участков, продлена аренда для 184 участков. Еще 315 неиспользуемых участков с истекшей арендой также возвращены государству. В целях удовлетворения потребностей населения, в микрорайоне Байтерек по проекту детальной планировки на площади 150 гектаров планируется выделить в порядке очереди 1 267 новых участков, а также 1 883 участка с истекшим сроком аренды — всего 3 150 участков, — сообщил Мейрамбек Ажибеков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане оцифрованы генеральные планы 89 городов в рамках создания Единого портала в строительстве.