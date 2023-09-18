20 км конвейерной ленты должны заменить на шахтах «АрселорМиттал Темиртау»

Около 20 км несертифицированной конвейерной ленты должны заменить на шахтах «АрселорМиттал Темиртау». Как стало известно по результатам расследования правительственной комиссии, первой причиной возгорания на шахте «Казахстанская» стала именно конвейерная лента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр по ЧС Сырым Шарипханов объявил на брифинге итоги расследования правительственной комиссии. Одной из главных причин пожара на шахте «Казахстанская» стало возгорание конвейерной ленты. Эксперты установили, что лента, приобретенная в Индии, не прошла классификацию и была средней воспламеняемости. В ближайшее время компания «АрселорМиттал Темиртау» должна их заменить.

-На данный момент известно, что на шахтах компании «АрселорМиттал Темиртау» были установлены около 20 км несертифицированной ленты. Ее заменят. Сейчас составляется список мест, где уже установили такие ленты. На шахте «Казахстанская» данная лента отработала полтора месяца с момента установки до трагедии, - сообщил первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

Среди ответственных лиц за трагедию на шахте «Казахстанская» есть директора по закупкам и снабжению. А также 26 человек – инженерно-технические работники среднего и высшего звена, управленческие работники Угольного департамента и самой компании. Среди них два иностранных представителя – директор по закупкам и директор по снабжению, которые составили и заключили контракт на покупку конвейерной ленты.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.



Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.



22 августа министр по ЧС РК Сырым Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте «Казахстанская».



По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.



Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.



Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.