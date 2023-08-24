20 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошел пожар в четырехэтажном доме в микрорайоне «Коктем-2». Звеньями газодымозащитной службы эвакуированы 20 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным ДЧС, сообщение о пожаре поступило 23 августа в 23:33 ночи. На место были направлены сразу несколько отделений пожарной части, в том числе пожарная автолестница.

«По прибытии через 6 минут, обнаружено сильное задымление на лестничных клетках, в подъезде нечем было дышать, едкий дым проникал через щели в квартиры нижних этажей. Создалась угроза здоровью гражданам. Звеньями газодымозащитной службы эвакуированы 20 человек, из них один спасен, он не мог самостоятельно передвигаться», - отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Очаг возгорания находился в подвале - загорелся бытовой мусор, который пожарные ликвидировали в 23:49.

Пожарные просят жильцов многоквартирных домов соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать захламления и складирования в подвале. Чтобы не допустить сомнительных посторонних лиц, подвальные и чердачные помещения должны быть закрыты на замок с информационным указателем.