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    10:22, 31 Май 2024 | GMT +6

    2 тысячи жителей Туркестанской области получили бесплатные юридические консультации

    Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
    Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

    31 мая во всех регионах Казахстана проходит общереспубликанская акция «Народный юрист». Ее цель — повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Данная акция проводится в 17 районах-городах Туркестанской области. В областном центре А мероприятие прошло в библиотеке «Фараб», где почти 2000 жителей получили бесплатные юридические консультации у лучших юристов страны.

    Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
    Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

    Мероприятие организовано при поддержке Правительства РК Агентством РК по противодействию коррупции, Министерством юстиции РК, Республиканской коллегией адвокатов, органами государственной власти и лучшими юристами и адвокатами Казахстана.

    Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
    Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

    В период с 2016 по 2023 годы более 165 тысяч граждан страны получили бесплатные юридические консультации от ведущих экспертов и государственных органов страны. За эти годы стала очевидна необходимость проведения кампании «Народный юрист».

    Теги:
    Акции Юриспруденция Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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