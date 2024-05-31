2 тысячи жителей Туркестанской области получили бесплатные юридические консультации

31 мая во всех регионах Казахстана проходит общереспубликанская акция «Народный юрист». Ее цель — повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Данная акция проводится в 17 районах-городах Туркестанской области. В областном центре А мероприятие прошло в библиотеке «Фараб», где почти 2000 жителей получили бесплатные юридические консультации у лучших юристов страны.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Мероприятие организовано при поддержке Правительства РК Агентством РК по противодействию коррупции, Министерством юстиции РК, Республиканской коллегией адвокатов, органами государственной власти и лучшими юристами и адвокатами Казахстана.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В период с 2016 по 2023 годы более 165 тысяч граждан страны получили бесплатные юридические консультации от ведущих экспертов и государственных органов страны. За эти годы стала очевидна необходимость проведения кампании «Народный юрист».